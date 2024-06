Aπό τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου χορού διεθνώς, η εμβληματική δημιουργός Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ επιστρέφει στο Ηρώδειο μαζί με την ομάδα της, τη διάσημη Rosas, για να παρουσιάσει το EXIT ABOVE – after the tempest στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το EXIT ABOVE – after the tempest είναι μια καταιγίδα κίνησης, μια εκρηκτική χορογραφία που συνδυάζει το βάδισμα με τα μπλουζ, με 13 performers επί σκηνής και ζωντανή μουσική.

Με το μοναδικό της ταλέντο να χορογραφεί, η Ντε Κέιρσμακερ συνδέει στην παράσταση τον χορό με την ιστορία της δυτικής ποπ μουσικής.

Αποκλειστικός χορηγός της παράστασης η Τράπεζα Πειραιώς, που εγκαινιάζει φέτος μια σημαντική συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και γίνεται πολύτιμος συνοδοιπόρος και υποστηρικτής του μεγαλύτερου πολιτιστικού θεσμού της χώρας. Η παράσταση θα πλαισιωθεί από ειδική εκδήλωση – στρογγυλή τράπεζα που διοργανώνουν το Φεστιβάλ και η Πειραιώς στις 3 Ιουλίου, στις 20.00, στον Χώρο Ε της Πειραιώς 260.

Για την Πειραιώς η συνεργασία αυτή αποτελεί μια κορυφαίας αξίας πρωτοβουλία που διευρύνει ακόμα περισσότερο τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στόχος της Τράπεζας είναι να διατηρεί μια ζωντανή δημιουργική σχέση με τις δραστηριότητες και τους ανθρώπους που με την έμπνευση και τη δουλειά τους συνθέτουν τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα της χώρας και συμβάλλουν ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται στο προσκήνιο του διεθνούς πολιτισμικού γίγνεσθαι.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το έργο φωτίζει τον τρόπο που τα μπλουζ «δημιουργούν» την κοινότητα, την αίσθηση του «μαζί» με μια προσέγγιση πολυσυλλεκτική, ποικιλόμορφη, συμπεριληπτική. Οι performers, παρότι ξεχωρίζουν ως άτομα, παραμένουν συνεχώς «συνδεδεμένοι» είναι άλλωστε συνδημιουργοί του έργου. Με αυτόν τον τρόπο η καθημερινή πράξη του βαδίσματος μεταμορφώνεται σε μια απαιτητική χορογραφία που κατακλύζει βαθμιαία τη σκηνή με την εκρηκτική της ενέργεια.

Στο νέο της έργο, η Ντε Κέιρσμακερ επιστρατεύει τον μάγο του ήχου Ζαν-Μαρί Άερτς, την κρυστάλλινη φωνή και τη σαγηνευτική ερμηνεία της Μέσκερεμ Μέις, ανερχόμενης Φλαμανδής τραγουδοποιού αιθιοπικής καταγωγής, και τον Βραζιλιάνο χορευτή και κιθαρίστα των μπλουζ Κάρλος Γκάρμπιν. Έχοντας κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2023, το EXITABOVE έχει διαγράψει θριαμβευτική πορεία σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης (Αβινιόν, Βιέννη, Ρώμη) και αποθεώνεται από τους κριτικούς.

Ποια είναι η Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ

Από τη δεκαετία του 1980, που πρωτοεμφανίστηκε, η Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ καθιερώθηκε ως ηγετική φυσιογνωμία του «νέου φλαμανδικού χορού» και εξελίχθηκε, μαζί με την ομάδα της, Rosas, σε εμβληματική μορφή της παγκόσμιας χορευτικής σκηνής. Το ενδιαφέρον της για τη σχέση χορού και μουσικής ξεκινά από το πρώτο της έργο Fase, FourMovementsto the Music of SteveReich(1982) και εκφράζεται μέσα από έναν δυναμικό διάλογο που υπερβαίνει τον απλό αντικατοπτρισμό της μουσικής στη χορευτική δομή. Καθώς η σχέση αυτή εξελίσσεται στον χρόνο, η χορογράφος ενσωματώνει, συχνά πια, χορευτές και μουσικούς σε μια κοινή χορογραφική συνθήκη. Έχει χορογραφήσει με μοναδικό τρόπο έργα του Μπαχ, του Μότσαρτ και του Στιβ Ράιχ, μεταξύ άλλων.

Το 1995 η Ντε Κέιρσμακερ ίδρυσε το P.A.R.T.S., ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον σύγχρονο χορό, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου συνομιλεί διαρκώς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έρευνα και δημιουργία. Το 2014 τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στην Μπιενάλε της Βενετίας για το σύνολο του έργου της.

Συντελεστές

Χορογραφία Anne Teresa De Keersmaeker

Συνδημιουργία – Ερμηνεία Abigail Aleksander, Jean Pierre Bure, Lav Crnčević, Jose Paulo dos Santos, Rafa Galdino, Carlos Garbin, Nina Godderis, Solal Mariotte, Meskerem Mees, Mariana Miranda, Ariadna Navarrete Valverde, Cintia Sebők, Jacob Storer

Μουσική Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin

Μουσικοί επί σκηνής Meskerem Mees, Carlos Garbin

Σκηνογράφος Michel Francois

Σχεδιασμός φωτισμών Max Adams

Κοστούμια Aouatif Boulaich

Κείμενο και στίχοι Meskerem Mees, Wannes Gyselinck

Δραματουργία Wannes Gyselinck

Διευθυντές πρόβας Cynthia Loemij, Clinton Stringer

Παραγωγή Rosas

Συμπαραγωγή Concertgebouw Brugge (Βέλγιο), De Munt / La Monnaie (Βέλγιο), Internationaal Theater Amsterdam (Ολλανδία), Le théâtre Garonne (Γαλλία), Gie Fondoc Occitanie (Le Parvis Tarbes Scène nationale ALBI Tarn Le Cratère Alès Scène nationale Grand Narbonne Théâtre Garonne)

Με την υποστήριξη του Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Η παραγωγή πραγματοποιείται με τη στήριξη του Tax Shelter της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Βελγίου, σε συνεργασία με το Casa Kafka Pictures.

Η ομάδα Rosas υποστηρίζεται από τη Φλαμανδική Κοινότητα και την Επιτροπή Φλαμανδικής

Κοινότητας (VGC).

Η παράσταση θα πλαισιωθεί από ειδική εκδήλωση που διοργανώνουν το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και η Πειραιώς στις 3 Ιουλίου στις 20.00, στον Χώρο Ε της Πειραιώς 260. Χρησιμοποιώντας το έργο της De Keersmaeker ως αφετηρία σκέψης και συζήτησης και με στόχο την ανάδειξη των αξιών που η Πειραιώς προάγει και υποστηρίζει, θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με συμμετέχοντες και συμμετέχουσες δημιουργούς από διάφορα καλλιτεχνικά πεδία, η οποία θα κινηθεί γύρω από θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης στις Τέχνες, όσο και αξιοποίησης της καθημερινής εμπειρίας ως υλικού για την καλλιτεχνική δημιουργία.

3 Ιουλίου, 20.00, Πειραιώς 260, Χώρος Ε.

INFO

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024

Anne Teresa de Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin / Rosas

EXIT ABOVE – after the tempest

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

25 Ιουνίου 2024 στις 21:00

