Από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα (ΦΙΛΕ), στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το Φεστιβάλ στοχεύει να αναδείξει το παρελθόν, αλλά και την ποικιλομορφία και τον πλούτο της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, η οποία απολαμβάνει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον και προσοχή από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, χάρη και στην ώθηση που δημιούργησε η συμμετοχή της Ιταλίας, τον περασμένο Μάιο, ως Τιμώμενης Χώρας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τη σημαντικότερη στην Ελλάδα. Το ΦΙΛΕ προωθείται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την ένωση Giri di parole, υπό την αιγίδα της Ένωσης Ιταλών Εκδοτών-ΑΙΕ, υπό την αιγίδα του ιταλικού Κέντρου για το βιβλίο και την ανάγνωση-CEPELL και με την ενεργό συμμετοχή των εκδοτικών οίκων Διόπτρα, Κέλευθος, Πατάκη και Utopia, και έχει διπλό στόχο: να αποτελέσει ένα ζωντανό αρχείο λογοτεχνικών φωνών και, ταυτόχρονα, μια χειρονομία φιλίας και διαλόγου. Το ίδιο το όνομα ΦΙΛΕ είναι το ακρωνύμιο του Φεστιβάλ Ιταλικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα, ενώ η λέξη ΦΙΛΕ αποκτά ένα επιπλέον νόημα, καθώς παραπέμπει στη λέξη φίλος. Στην Αθήνα θα εκπροσωπήσουν τη σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία, σε διαφορετικά είδη οι Niccolò Ammaniti, Pierdomenico Baccalario, Marta Barone, Matteo B. Bianchi, Donato Carrisi, Paolo Giordano, Antonella Lattanzi, Melania Mazzucco και Carlo Vecce.

Τις συναντήσεις στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, (Πατησίων, 47 – 10433 Αθήνα, τηλ: 30 210 5242646), θα πλαισιώσουν συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι του ελληνικού θεσμικού και πολιτιστικού κόσμου: οι Περικλής Δημητρολόπουλος, Δήμητρα Δότση, Νάσος Ηλιόπουλος, Μαρία Ηλιού, Ελένη Κορόβηλα, Δημήτρης Μαμαλούκας, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Κώστας Μοστράτος και Ιωάννης Τσόλκας. Ο Francesco Neri, διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών δηλώνει: «Το ΦΙΛΕ γεννήθηκε από το ζωηρό και αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι Έλληνες αναγνώστες και εκδότες για την Ιταλία και τη λογοτεχνία της. Η έναρξη της πρώτης του έκδοσης στην ιστορική έδρα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου – που στο πέρασμα των χρόνων έχει φιλοξενήσει κεντρικές φωνές της λογοτεχνικής μας παράδοσης, από τον Ουγκαρέτι και τον Μοντάλε έως τον Καλβίνο και τον Μοράβια – σημαίνει ότι εντασσόμαστε σε μια ιστορία ανταλλαγών που συνεχώς ανανεώνεται, δημιουργώντας ολοένα και πιο έντονους και σταθερούς δεσμούς, ευνοώντας την άμεση γνωριμία με τους Ιταλούς συγγραφείς και αναδεικνύοντας εκείνη την αυθόρμητη σχέση συμπάθειας και αμοιβαίου θαυμασμού που ανέκαθεν υπήρχε ανάμεσα στις δύο ακτές του Ιονίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ