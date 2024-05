Ευχάριστη έκπληξη χαρακτήρισαν πολλοί θεατές του 77ου Φεστιβάλ των Καννών την προβολή της ταινίας «Εμίλια Περέζ», η οποία μετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό, με πολλούς να θεωρούν ότι το δημιούργημα του Ζακ Οντιάρ, χωρίς κανείς να το περιμένει, έβαλε ισχυρή υποψηφιότητα για τα βραβεία. Πρόκειται για ένα ισπανόφωνο μουσικό δράμα με πρωταγωνίστριες τις Ζόε Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ και Κάρλα Σοφία Γκασκόν, το οποίο έχει κερδίσει το μεγαλύτερο standing ovation του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μέχρι στιγμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι δείκτες… standing ovation θεωρούνται κατά πολλούς ενδεικτικοί. Δώδεκα ολόκληρα λεπτά μετά τη λήξη της ταινίας, οι θεατές όρθιοι χειροκροτούσαν τους πρωταγωνιστές, με τη Ζόε Σαλντάνα να ξεσπά σε κλάματα και τη Σελένα Γκόμεζ να μην πιστεύει την αποδοχή που εισέπραττε η ίδια, αλλά και όλοι οι συντελεστές. Ακόμη υπήρξε τεράστιο χειροκρότημα για την Ισπανίδα τρανς Κάρλα Σοφία Γκασκόν, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία ως αρχηγός καρτέλ ναρκωτικών που επιδιώκει χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και φαίνεται να διεκδικεί βραβείο ερμηνείας.

Η αποδοχή της ταινίας συνεχίστηκε και στη συνέντευξη Τύπου, που οι δημοσιογράφοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους χειροκροτώντας, όταν μπήκαν οι πρωταγωνιστές.

Η ταινία η οποία έχει διάρκεια δύο ώρες και δέκα λεπτά, βρίσκεται, μέχρι στιγμής, στην κορυφή των standing ovation. Ακολουθούν η ταινία Bird, με 9 λεπτά, Megalopolis και Furiosa με 7 λεπτά, The Surfer, με 6 λεπτά, το Kind of Kindness του Γιώργου Λάνθιμου με 4,5 λεπτά και το Oh Canada με 4 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το θέμα της ταινίας τοποθετείται στο Μεξικό του σήμερα. Η δικηγόρος Ρίτα (Ζόε Σαλντάνα) πρέπει να βοηθήσει ένα αφεντικό καρτέλ να αποσυρθεί από τις επιχειρήσεις του και να εξαφανιστεί για πάντα, για να γίνει η γυναίκα (Κάρλα Σοφία Γκασκόν) που ονειρευόταν.

‘Emilia Perez’ just landed the loudest, most enthusiastic standing ovation at #Cannes2024 at nine minutes, leaving its entire incredible cast — including Zoe Saldana, Selena Gomez and Karla Sofia Gascón — in tears. pic.twitter.com/iZCKly7UK9

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 18, 2024