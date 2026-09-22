Αποχωρεί από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η Ελίζ Ζαλαντό καθώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τής δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας στο Eurimages του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Η Élise Jalladeau, η οποία υπηρέτησε ως Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ επί δέκα επιτυχημένα χρόνια με απόλυτη αφοσίωση, αποχωρεί από τον Οργανισμό, καθώς της δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει την σπουδαία θέση της εκτελεστικής διευθύντριας στο Eurimages του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα από τα σημαντικότερα πόστα για τον οπτικοακουστικό τομέα.

Ως επικεφαλής του Eurimages θα φροντίσει για τη διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής για το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό πεδίο, ενώ ταυτόχρονα θα επιβλέπει την οικονομική υποστήριξη για τις διεθνείς συμπαραγωγές. Στο Φεστιβάλ εργάστηκε για την ενίσχυση της θέσης του στο εξωτερικό, την ισχυροποίηση των διεθνών συνεργασιών του και την αναβάθμιση των υποδομών του. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», αναφέρει στη σχετική ανάρτησή του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.