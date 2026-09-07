O Ιταλός Nάνι Μορέτι, ένας από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες του ευρωπαϊκού σινεμά και ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα του, δίχασε κοινό και επαγγελματίες με την τελευταία ταινία του «It will happen tonight», η οποία διαγωνίζεται στο επίσημο πρόγραμμα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Πρόκειται για μία σχεδόν σουρεαλιστική και αρκούντως ρομαντική ερωτική κομεντί, ένα είδος που δύσκολα δημιουργεί διχογνωμίες στους θεατές. Ο Μορέτι, όμως, δεν είναι ένας εύκολος σκηνοθέτης.

Το «It will happen tonight» περιγράφει τον απαγορευμένο έρωτα ενός Γάλλου (Λουί Γκαρέλ) για μία Ιταλίδα (Τζασμίνε Τρίνκα). Συναντώνται τυχαία την ημέρα του γάμου της, όταν εκείνη διακόπτει για λίγο το πάρτι για να παίξει μαζί του μία παρτίδα τένις, στη συνέχεια χάνονται και συναντώνται ξανά κάτω από σχεδόν σουρεαλιστικές συνθήκες για να βρεθούν τελικά μετά από μία δεκαετία, όταν και οι δύο είναι παντρεμένοι. Ο έρωτάς τους δεν έχει τίποτα το συμβατικό, είναι απρόσμενος, παράφορος, χαρούμενος και γεμάτος μουσική και χορό. Εκεί που θα περίμενε κανείς την αφήγηση ενός αδιέξοδου πάθους και την απόγνωση του ανεκπλήρωτου, ο Μορέτι επιλέγει το ανάλαφρο στιλ της κομεντί και το διανθίζει με σκηνές βγαλμένες από το θέατρο του παραλόγου.

Ίσως οι συμπατριώτες του να περίμεναν από αυτόν μία πιο πολιτική και αυτοαναφορική ταινία, όπως οι προηγούμενές του. Ο ίδιος, όμως, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Πριν από πολλά χρόνια, στις συνεντεύξεις μου, είχα επινοήσει μία κάπως ανόητη φράση: Θέλω να κάνω πάντα την ίδια ταινία, αλλά όλο και πιο ωραία. Κάποια στιγμή είπα στον εαυτό μου: Όχι, δεν θέλω πια να κάνω την ίδια ταινία, αλλά αυτήν τη φορά φαντάστηκα μία ιστορία αγάπης».

Το σενάριο είναι βασισμένο στα διηγήματα του Ισραηλινού συγγραφέα Εσκόλ Νεβό. Και εδώ, όμως, ο Μορέτι πρωτοτύπησε επιλέγοντας να μην τα μεταφέρει στον κινηματογράφο με τρόπο συμβατικό. «Με τις σεναριογράφους Φεντερίκα Ποντρέμολι και Βάλια Σαντέλα δουλέψαμε με τρόπο αποσπασματικό: Από ορισμένα διηγήματα πήραμε μία σχέση, από άλλα κάποιους χαρακτήρες και σε κάποιες περιπτώσεις κρατήσαμε μόνο μία εικόνα. Έτσι γεννήθηκε μία ιστορία αγάπης, στην οποία μία γυναίκα και ένας άνδρας συναντώνται πάντα τη λάθος στιγμή. Διαβάζοντας τα διηγήματά του, μου έκανε εντύπωση η ακρίβεια με την οποία περιγράφονται οι σχέσεις και το βάθος των συναισθημάτων», εξήγησε ο Μορέτι στη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι ιστορίες που μιλούν για έρωτες, συναντήσεις και χωρισμούς, αλλά και για γονείς και ενήλικα παιδιά, καθώς και για όλους εκείνους τους δεσμούς που μας συντροφεύουν, με έναν τρόπο λίγο-πολύ σιωπηλό, σε όλη μας τη ζωή», ανέφερε.

Η αντισυμβατική συμπεριφορά του Μορέτι, όμως, έγινε φανερή και στην επίσημη προβολή της ταινίας στη Sala Grande του Φεστιβάλ Βενετίας, όταν ένας θεατής κοιτούσε το κινητό του για αρκετή ώρα. Τότε ο Μορέτι κατέβηκε από τις θέσεις των επισήμων, διέσχισε την αίθουσα και του είπε επιτακτικά: «Κλείστε το κινητό». Την επόμενη ημέρα που διηγήθηκε ο ίδιος το περιστατικό πριν από μία άλλη προβολή, η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα.

Τέλος, ο Μορέτι διέψευσε όσους πίστεψαν ότι εγκατέλειψε τις πολιτικές ιδέες του. Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου και αφού δεν είχε δεχθεί καμία πολιτική ερώτηση, είπε με ειρωνικό τόνο στους δημοσιογράφους: «Με συγχωρείτε, ήθελα τόσο πολύ να μιλήσω για την ιταλική πολιτική κατάσταση, προφανώς θα το κάνω μια άλλη φορά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ