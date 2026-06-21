Με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς πρόκειται να τιμηθεί το φετινό φθινόπωρο ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης αναφέρθηκαν στον Αμερικανό σκηνοθέτη ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του σύγχρονου ανεξάρτητου σινεμά στις ΗΠΑ. Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, η διάσημη τριλογία «Before» αλλά και το οσκαρικό δράμα «Boyhood» άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην έβδομη τέχνη, διαμορφώνοντας μια ολόκληρη γενιά κινηματογραφόφιλων.

Οι ταινίες-σταθμοί που άλλαξαν το σινεμά

Η ρομαντική τριλογία «Before», με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί, αποτελείται από τα φιλμ «Before Sunrise» (1995), «Before Sunset» (2004) και «Before Midnight» (2013). Μέσα από αυτές τις ταινίες, το κοινό παρακολουθεί την εξέλιξη της σχέσης ενός ζευγαριού σε κινηματογραφικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται με διαφορά εννέα ετών η μία από την άλλη.

Σε εξίσου καινοτόμο πνεύμα κινήθηκε και το πολυσυζητημένο «Boyhood», τα γυρίσματα του οποίου διήρκεσαν περισσότερα από 12 χρόνια. Η ταινία αποτύπωσε την πραγματική ενηλικίωση ενός αγοριού στο Τέξας, έχοντας στο πλευρό του τους χωρισμένους γονείς του, τους οποίους υποδύθηκαν ο Ίθαν Χοκ και η Πατρίσια Αρκέτ (Patricia Arquette). Το φιλμ απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2015, χαρίζοντας τελικά στην Αρκέτ το βραβείο Β’ Γυναικείας Ερμηνείας.

Η προσωπική εξομολόγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή

«Ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ καταφέρνει να καθρεφτίζει την εποχή μας μέσα από απόλυτα ρεαλιστικούς διαλόγους και αυθεντικές στιγμές, καθοδηγώντας παράλληλα τους ηθοποιούς του σε εξαιρετικές ερμηνείες», υπογράμμισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού, Κρίστιαν Γιούνγκεν.

Ο ίδιος μάλιστα μοιράστηκε και μια προσωπική ιστορία, προσθέτοντας: «Είναι ο δημιουργός της αγαπημένης μου ταινίας, “Before Sunrise”, χάρη στην οποία γνώρισα τη γυναίκα μου. Νιώθω, λοιπόν, βαθιά ευτυχής που θα τον υποδεχτούμε στη Ζυρίχη και που θα μοιραστούμε με τον κόσμο ταινίες που με αγγίζουν προσωπικά εδώ και τόσα χρόνια».

Η αντίδραση του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο σε ειδική τελετή στις 28 Σεπτεμβρίου. Στη δήλωσή του, ο Λινκλέιτερ εξέφρασε τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη: «Αποτελεί τεράστια τιμή για μένα αυτή η βράβευση από το Φεστιβάλ της Ζυρίχης. Όταν συζητήσαμε με τον Κρίστιαν στις Χρυσές Σφαίρες, του είχα εκφράσει την επιθυμία μου να παρευρεθώ κάποια στιγμή και τώρα είναι η ιδανική συγκυρία. Ανυπομονώ να γιορτάσω αυτή τη στιγμή με το ευρωπαϊκό κοινό, το οποίο με στηρίζει σταθερά σε όλη την πορεία μου».

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη ρετροσπεκτίβα των ταινιών του, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Filmpodium Zurich και την Ελβετική Ταινιοθήκη. Παράλληλα, ο Λινκλέιτερ θα παραδώσει ένα masterclass, συζητώντας ανοιχτά με το κοινό για τις εμπειρίες του πίσω από τις κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η 22η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.