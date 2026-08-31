Γεμάτος με εκδηλώσεις και δράσεις πολιτισμού σε όλη τη χώρα είναι και εφέτος ο Σεπτέμβριος. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται φεστιβάλ κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του ΕΟΤ στην Αθήνα, τα Δωδεκάνησα και την Κέρκυρα.

Πρόκειται για το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου-Νότιου Αιγαίου, το PRIMER Music Festival, τη συναυλία με τα «Κάρμινα Μπουράνα» του Καρλ Ορφ, τη συναυλία του Black Coffee και το φεστιβάλ Full Circle.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα και η διεθνής προβολή των εκδηλώσεων αυτών συμβάλλουν, εκτός των άλλων, στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού ως μοχλού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και παράλληλα ενισχύουν τη φήμη της Ελλάδας ως πολυθεματικού προορισμού μοναδικών εμπειριών.

Το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου-Νότιου Αιγαίου ξεκίνησε τις εκδηλώσεις του στις 31 Ιουλίου 2026 στο Καστελόριζο, καθώς από πέρσι έχει διευρύνει τις δράσεις του και σε άλλα, μικρότερα, νησιά της περιοχής. Από τις 2 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ συνεχίζει τις προγραμματισμένες συναυλίες κλασικής και οπερατικής μουσικής στο εμβληματικό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο και στις 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται με συναυλία στο ιστορικό Ρωμαϊκό Ωδείο της Κω. Μέσα από το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων, οι διοργανωτές επιδιώκουν να προβάλουν τη δύναμη του πολιτισμού ως μέσου επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικής ανταλλαγής με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το PRIMER Music Festival θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο ΟΑΚΑ, φέρνοντας στην Ελλάδα τη συνεργασία του κορυφαίου ελληνικού φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής PRIMER, που συνδυάζει την κινηματογραφική σκηνογραφία και την αρχαιοελληνική αισθητική, με τη θρυλική φεστιβαλική εταιρεία και το παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand ZAMNA από το Τουλούμ του Μεξικού. Είναι η πρώτη φορά που τα δύο brands ενώνουν τις δυνάμεις τους για δύο αξέχαστες βραδιές ηλεκτρονικής μουσικής, με το line up να περιλαμβάνει εμφανίσεις κορυφαίων διεθνώς DJs και μουσικών παραγωγών, καθώς και καλλιτεχνών της εγχώριας και διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Η συναυλία με το εμβληματικό έργο του Καρλ Ορφ «Κάρμινα Μπουράνα», θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος, υπό τη μουσική διεύθυνση της Κάτιας Μολφέση, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων, η Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας «San Giacomo», η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, το Ιόνιο Ωδείο και σημαντικοί σολίστ. Η δράση αποσκοπεί στη σύνδεση του πολιτισμού με τον βιώσιμο τουρισμό, ενισχύοντας την εικόνα της Κέρκυρας ως προορισμού πολιτιστικών εμπειριών υψηλής ποιότητας και διεθνούς εμβέλειας, ενώ επιπλέον έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Ινστιτούτο iGENESIS, που δραστηριοποιείται στη σύνδεση της μουσικοθεραπείας με την υποστήριξη ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, και για την ενίσχυση των ετήσιων υποτροφιών της Συμφωνικής Ορχήστρας Επτανήσων.

Η συναυλία του πολυβραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη, Black Coffee, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Πέτρας (Πετρούπολη Αττικής). Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας εκδήλωση ηλεκτρονικής μουσικής, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία, συνδυάζοντας τη μουσική, την τεχνολογία παραγωγής και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου σκηνικού χώρου, με πρωταγωνιστή έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης afro house σκηνής. Η συναυλία χαρακτηρίζεται ήδη ως «παγκόσμιο μουσικό ορόσημο» και αναμένεται να προσελκύσει πολυάριθμους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής και προβάλλοντας το πολιτιστικό της κεφάλαιο σε διεθνές επίπεδο.

Το Full Circle, μία ακόμα συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής με διεθνή εμβέλεια και προβολή, επιστρέφει στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Playground 260 (Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής), με τους WhoMadeWho και τους Avangart Tabldot να εμφανίζονται μαζί για πρώτη φορά χώρα μας. Η υψηλών προδιαγραφών παραγωγή αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 5.000 θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης στους τομείς της σύγχρονης μουσικής και των δημιουργικών βιομηχανιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην πολιτιστική εξωστρέφεια και στην τουριστική προβολή της χώρας.

Εξάλλου, από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ στην περιοχή της Ηλείας το HEYDAY Unity Symposium & Unity Race – Από τη γνώση στο πεδίο. Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (Αρχαία Ολυμπία) το συμπόσιο «Διατροφογενετική & Διατροφογονιδιωματική: Η εξατομικευμένη διατροφή στην υπηρεσία των παιδιών και των αθλητών», με τη συμμετοχή επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, ερευνητών και εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο συμπόσιο θα εξεταστούν θέματα γύρω από τον Ολυμπισμό, την παιδεία, την επιστήμη, τη διατροφογενετική και διατροφογονιδιωματική στην παιδική ηλικία, τη σχέση εξατομικευμένης διατροφής και αθλητικής απόδοσης κ.ά. Στις 6 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται ο αγώνας δρόμου Unity Race (Ο Αγώνας της Ενότητας) από τη Λιναριά και την Ανδρίτσαινα με κοινό τερματισμό στην Αρχαία Ολυμπία, σε διαδρομές 6 χλμ. και 48 χλμ., αντίστοιχα. Στόχος της διοργάνωσης είναι η σύνδεση της γνώσης, του πολιτισμού, της υγείας και του ολυμπιακού πνεύματος με το τοπίο της Ηλείας, προβάλλοντας την Αρχαία Ολυμπία ως διεθνές σημείο συνάντησης, εμπειρίας και συμμετοχής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ