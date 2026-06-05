Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που παντρεύει τη διαχρονική ελληνική σκηνή με τη σύγχρονη μουσική έκφραση και μεγάλα διεθνή ονόματα, το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών επιστρέφει για να μεταμορφώσει έναν από τους πιο εμβληματικούς ανοιχτούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη θερμή, με την επετειακή συναυλία του Δημήτρη Μυστακίδη να έχει ανακοινωθεί sold out και πολλές ακόμη βραδιές να πλησιάζουν στην εξάντληση των εισιτηρίων πριν καν την επίσημη έναρξη. Από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο, διαφορετικές γενιές και μουσικές διαδρομές δίνουν ραντεβού σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και ζωντανές εμπειρίες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ιούνιος

Σάββατο 6 Ιουνίου, 18:30 – ΒΑΚΧΑΙ ΦΕΣΤ

Τετάρτη 10 Ιουνίου, 21:00 – NOVEL 729

Πέμπτη 11 Ιουνίου, 21:00 – Νεφέλη Φασούλη

Σάββατο 13 Ιουνίου, 21:00 – Q VIOLINS

Δευτέρα 15 Ιουνίου, 21:00 – Δημήτρης Μυστακίδης – «Τριάντα χρόνια Μήτσος» (Sold Out)

Τετάρτη 17 Ιουνίου, 21:00 – Einstürzende Neubauten – «Ωδή στην Avant Garde»

Πέμπτη 18 Ιουνίου, 21:00 – Πάνος Βλάχος

Δευτέρα 22 Ιουνίου, 21:00 – Πάνος Μουζουράκης

Τρίτη 23 Ιουνίου, 21:00 – Akylas – Press Start Tour

Τετάρτη 24 Ιουνίου, 20:00 – Δωδέκατος Πίθηκος – «Ζούγκλα»

Πέμπτη 25 Ιουνίου, 21:00 – Σκιαδαρέσες

Κυριακή 28 Ιουνίου, 21:00 – 10 Χρόνια Κοινοί Θνητοί

Δευτέρα 29 Ιουνίου, 21:00 – Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Τρίτη 30 Ιουνίου, 21:00 – Γκιντίκι – ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC

Ιούλιος

Πέμπτη 2 Ιουλίου, 21:00 – Γιώργος Αλκαίος

Τρίτη 7 Ιουλίου, 21:30 – APON

Τετάρτη 8 Ιουλίου, 20:30 – Locomondo (Opening Act: Ladele)

Πέμπτη 9 Ιουλίου, 21:00 – Ευρυδίκη & Θοδωρής Μαραντίνης – «50 Αποχρώσεις του Rock»

Παρασκευή 10 Ιουλίου, 21:00 – Μπλε & Τσοπάνα Rave

Δευτέρα 13 Ιουλίου, 21:30 – Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς – «Μ’ εσένα μόνο Tour»

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:00 – Thievery Corporation

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 21:30 – Yngwie Malmsteen

Δευτέρα 20 Ιουλίου, 21:30 – Pink Martini

Σάββατο 25 Ιουλίου, 20:00 – Slaughter to Prevail