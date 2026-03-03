Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα παραμένει επικεφαλής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Παρά το γεγονός ότι η θητεία του έληγε με την ολοκλήρωση της φετινής 83ης διοργάνωσης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού ανανέωσε επίσημα τον ρόλο του για το 2027 και το 2028.

Η ανακοίνωση έγινε από τη La Biennale di Venezia, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Pietrangelo Buttafuoco, ενέκρινε ομόφωνα την παραμονή του, σύμφωνα με το Deadline.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια μιας ιδιαίτερα πολυσυζητημένης διοργάνωσης το 2025. Υπενθυμίζεται ότι το περσινό πρόγραμμα περιελάμβανε ηχηρά ονόματα, όπως τους: Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) με το «After the Hunt», Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) με το «Frankenstein», Κάθριν Μπίγκελοου (Kathryn Bigelow) με την ταινία «House of Dynamite» και Μόνα Φάστβολντ (Mona Fastvold) με το «The Testament of Ann Lee».

Μεγάλος νικητής του Χρυσού Λέοντα αναδείχθηκε ο Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch) με την ταινία «Father Mother Sister Brother», ενώ το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε το φιλμ «The Voice of Hind Rajab» της Κάουθερ Μπεν Χάνια (Kaouther Ben Hania).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η ανανέωση της θητείας του Μπαρμπέρα αποφασίστηκε «λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει στην αναγνωρισμένη ποιότητα των επιλογών, στην ανακάλυψη και την ανάδειξη νέων ταλέντων στην παγκόσμια σκηνή, στη διάδοση και την προώθηση της κινηματογραφικής κουλτούρας, καθώς και στη διεύρυνση του κοινού».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ