O Γερμανός σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσογκ, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, απέδειξε ότι στα 83 του χρόνια διαθέτει τόση νεανική τόλμη και ορμή που θα ζήλευαν πολλοί συνάδελφοί του με τα μισά του χρόνια. Η τελευταία του ταινία «Bucking Fastards», η οποία διαγωνίζεται στο επίσημο πρόγραμμα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, σε προετοιμάζει για τις ανατροπές της ήδη από τον τίτλο της, ο οποίος κρύβει έντεχνα μια βρισιά αν απλώς αντιστρέψεις το πρώτο γράμμα κάθε μιας από αυτές τις δύο λέξεις.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία των Βρετανών διδύμων Φρίντα και Γκρέτα Τσάπλιν, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει στα κουτσομπολίστικα έντυπα της δεκαετίας του ’80, η ταινία περιγράφει την απρόσμενη ιστορία δύο αδερφών οι οποίες μιλούν ταυτόχρονα, ντύνονται πανομοιότυπα και συγχρονίζουν στην εντέλεια κάθε τους κίνηση ακόμη κι όταν ανοίγουν μια κονσέρβα μαζί.

Οι αδερφές Κέιτ και Ρούνεϊ Μάρα (η δεύτερη έγινε γνωστή από την ταινία «Το κορίτσι με το τατουάζ») εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί στην οθόνη ερμηνεύοντας με έναν εκπληκτικό συγχρονισμό αυτές τις δύο γυναίκες, οι οποίες πιστεύουν στον ρομαντικό έρωτα, αδιαφορούν για τις κοινωνικές συμβάσεις, κοιμούνται μαζί με αθωότητα με τον ίδιο άντρα και υπερασπίζονται τον έρωτά τους όταν οδηγούνται στο δικαστήριο.

Ο Χέρτσογκ βρίσκει την ευκαιρία να ασκήσει κριτική στο σύγχρονο κόσμο, να καταγγείλει την πατριαρχία και τις ανδρικές ερωτικές φαντασιώσεις και, κατά το συνήθειό του, να προτείνει μια λυτρωτική διέξοδο στην άγρια φύση. Στην πραγματικότητα η ταινία είναι μια σουρεαλιστική κωμωδία γεμάτη με δηλητηριώδεις ατάκες και μοναδικές ανατροπές.

Στους τίτλους αρχής διαβάζουμε ότι η ταινία είναι αφιερωμένη στον Ντέιβιντ Λιντς. Στη συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι θα ήθελε να είχε τον Λιντς δίπλα του στην παγκόσμια πρεμιέρα: «Είχαμε μια πολύ βαθιά κατανόηση για τα έργα μας μολονότι ήμασταν αρκετά διαφορετικοί και για αυτό θα ήθελα να ήταν ο πρώτος θεατής αυτής της ταινίας. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να τον καλέσω στην προβολή σήμερα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον δεξιοτεχνικό συγχρονισμό των δύο πρωταγωνιστριών του, ο Χέρτσογκ είπε ότι για πρώτη φορά χρειάστηκε τόσες λίγες πρόβες: «Αντί για δύο εβδομάδες μετά από πέντε μέρες τους είπα ότι αρκεί μέχρι εδώ, θα τα ξαναπούμε στο γύρισμα». Και σε αυτό συμφώνησε η Ρούνεϊ Μάρα, η οποία δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να δουλέψουν σκληρά κι ότι ανέτρεξαν στην παιδική τους ηλικία για να δημιουργήσουν αυτό το δίδυμο. Και η Κέιτ πρόσθεσε: «Μόλις βρήκαμε το ρυθμό της ταυτόχρονης ομιλίας μας, ένιωθα ότι ήταν σαν ένα τραγούδι».

Εξαιρετικά σημαντική, όμως, είναι και η σχέση των δύο χαρακτήρων της ταινίας με τα ζώα και τη φύση αφού και ο ίδιος ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι το «Bucking Fastards» συμπληρώνει ένα οπερετικό τρίπτυχο με τις προηγούμενες ταινίες του «Fitzcarraldo» (1982) και «Grizzly man» (2005), οι οποίες εξερευνούν τις ανθρώπινες εμμονές, τη μοναξιά και την επιθυμία να αψηφήσουμε τα όρια της φύσης ή της κοινωνίας.

Διάχυτη είναι, επίσης, η ανεπιβεβαίωτη φήμη ότι ο Χέρτσογκ αρνήθηκε την πρόταση του Φεστιβάλ Καννών να προβληθεί η ταινία του εκτός συναγωνισμού και προτίμησε να έρθει στη Μόστρα διαγωνιζόμενος για τον Χρυσό Λέοντα. Ένα Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο παρέλαβε πέρυσι από τα χέρια του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Απομένει να δούμε αν θα τα καταφέρει και φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ