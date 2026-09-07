Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού κινηματογραφικού καλοκαιριού με την εντυπωσιακή ερμηνεία του ως Αντίνοος στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όμως, ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του με το «Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς» (2005) και έγινε διάσημος με τις ταινίες του «Λυκόφως», αναδεικνύει μια ακόμη πτυχή του ταλέντου του.

Στην ταινία «Primetime» του Αμερικανού Λανς Οπενχάιμ ερμηνεύει τον Κρις Χάνσεν, έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την εκπομπή του «To Catch a Predator» («Πώς να πιάσεις ένα αρπακτικό»), παγίδευε παιδόφιλους χρησιμοποιώντας ως δόλωμα νεαρούς άγνωστους ηθοποιούς και βάζοντας κρυφές κάμερες στα σπίτια όπου θα γινόταν οι συναντήσεις τους.

Η ταινία είναι το πρώτο μυθοπλαστικό εγχείρημα του 30χρονου Λανς Οπενχάιμ, ο οποίος μέχρι τώρα είναι ένας επιτυχημένος ντοκιμαντερίστας, και ίσως γι’ αυτό την έχει χαρακτηρίσει ως «docufantasia». Μέσα από την ιστορία του Χάνσεν, το «Primetime», εξετάζει τη δύναμη και τα όρια της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας ανάμεσα στην αποκάλυψη της αλήθειας και την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης τραγωδίας.

Και πράγματι, το «Primetime» συνδυάζει πολλά στοιχεία από ντοκιμαντέρ βγάζοντας όμως μπροστά τον Πάτινσον, ο οποίος με την ερμηνεία του σκιαγραφεί το πορτρέτο του αληθινού παρουσιαστή και ταυτόχρονα ασκεί σκληρή κριτική στις πράξεις του.

Στην ταινία βλέπουμε όλο το παρασκήνιο της προετοιμασίας και της εκτέλεσης αυτής της εκπομπής καθώς και τον τρόπο που επέλεγαν τους νεαρούς και τις νεαρές ηθοποιούς. Συνήθως έστελναν μηνύματα στο διαδίκτυο προσποιούμενοι ότι είναι ανήλικοι ή ανήλικες, παγίδευαν παιδόφιλους και οργάνωναν ραντεβού μαζί τους. Όταν αυτοί έφταναν στο προκαθορισμένο ραντεβού σε κάποιο σπίτι, οι άνθρωποι της εκπομπής το είχαν παγιδεύσει με δεκάδες κάμερες, είχαν φροντίσει να εκτυπώσουν όλες τις ενοχοποιητικές συνομιλίες και τη στιγμή που θα προχωρούσαν στις αποτρόπαιες πράξεις τους ο Χάνσεν εμφανιζόταν, ζωντανά on camera, τους έλεγε τι ακριβώς συμβαίνει, τους έβλεπε να καταρρέουν ή να παθαίνουν πανικό και στη συνέχεια μια ομάδα αστυνομικών τους οδηγούσε στη Δικαιοσύνη.

Ο Χάνσεν ήταν ήδη διάσημος στην τηλεόραση (έχει κερδίσει συνολικά 10 βραβεία Emmy), η φήμη του όμως εκτινάχτηκε όταν αυτή η εκπομπή συμπεριλήφθηκε στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης- στο λεγόμενο prime time όπως δηλώνει και ο τίτλος της ταινίας. Ωστόσο η εκπομπή τερματίστηκε το 2008, αφού δημιούργησε σοβαρές αμφιβολίες για τις πρακτικές της.

Ο αληθινός Χάνσεν, ο οποίος βέβαια δεν εμφανίστηκε στη Βενετία, εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για την ταινία, δήλωσε ότι δεν την έχει δει αλλά κρίνοντας από το τρέιλερ βρήκε την ερμηνεία του Πάτινσον «μελοδραματική». Διερωτήθηκε, επίσης, για τον λόγο που το Χόλιγουντ ήθελε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη δημοφιλή εκπομπή μολονότι παραδέχτηκε ότι «η οικογένειά του φαίνεται να πιστεύει ότι είναι μια επιτυχημένη αναπαράσταση».

Ο ίδιος ο Πάτινσον στη συνέντευξη Τύπου στη Βενετία δήλωσε: «Υπάρχει κάτι που σε μαγνητίζει στην παρουσία του Χάνσεν. Παρακολουθούσα την εκπομπή όταν ήμουν μικρότερος και δεν το είχα πολυσκεφτεί. Όμως, υπάρχει μια παράξενη αλχημεία – κάτι που κάνει, είναι ο λόγος που ο κόσμος εξακολουθεί να μιλάει για αυτήν 20 χρόνια μετά. Δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τη θεματολογία. Ήταν κάτι στην εκπομπή που ήταν πρωτοποριακό, αλλά μετά είναι κι εκείνος που βρίσκεται στο επίκεντρό της. Υπάρχει κάτι μοναδικό σε αυτήν την εκπομπή που, ακόμα και αν την έχεις παρακολουθήσει κυριολεκτικά χιλιάδες ώρες, δεν μπορείς να το προσδιορίσεις», εξήγησε.

Όλοι, βέβαια, έχουν στο νου τους την ερμηνεία του στην «Οδύσσεια» κι έτσι ο Πάτινσον στη συνέντευξη Τύπου αστειεύτηκε ότι, αφού γύρισε το ένα πρότζεκτ αμέσως μετά το άλλο, παρατήρησε τους χαρακτήρες του να μπερδεύονται μεταξύ τους. «Μπορώ σίγουρα να ακούσω λίγο από τον Κρις Χάνσεν στην “Οδύσσεια” όταν την παρακολουθώ», είπε γελώντας. «Απείχαν κυριολεκτικά μόλις λίγες ώρες!».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ