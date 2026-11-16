Η συγκινητική ομιλία του Φιλ Κόλινς στην τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Peacock του Λος Άντζελες, περιείχε μια ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά του.

Ο 75χρονος μουσικός, ο οποίος είχε ενταχθεί στον θεσμό ως μέλος των Genesis το 2010, πέτυχε το ίδιο και ως σόλο καλλιτέχνης. Όπως ανέφερε, είναι ο 29ος που κατακτά διπλή διάκριση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ευχαρίστησε τις πρώην συζύγους του, την Άντρια Μπερτορέλι, την Τζιλ Τάβελμαν και την Οριάν Σεβέι, με τις οποίες απέκτησε πέντε παιδιά.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις πρώην συζύγους μου, επειδή με αγάπησαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως επειδή μου χάρισαν πέντε υπέροχα παιδιά», είπε στο κοινό και συνέχισε: «Είναι απίστευτα ταλαντούχα. Τους έκανα τη ζωή δύσκολη καθώς μεγάλωναν, όμως εξελίχθηκαν σε τόσο υπέροχους ανθρώπους. Σας αγαπώ μέχρι θανάτου, εντάξει; Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό».

Σύμφωνα με το People, στην τελετή παρευρέθηκαν τα τρία από τα πέντε παιδιά του, οι κόρες του Λίλι και Τζόελι, καθώς και ο γιος του Νίκολας, ποζάροντας μαζί στο κόκκινο χαλί.

Την τιμητική παρουσίαση του πρώην τραγουδιστή των Genesis ανέλαβε ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ, ενώ η Σίνθια Ερίβο τραγούδησε προς τιμήν του το «In The Air Tonight» του 1981. Ο Κόλινς ανέβηκε στη σκηνή με τη βοήθεια δύο μπαστουνιών, εμφανώς συγκινημένος από την υποδοχή του κοινού. Σηκώνοντας ψηλά τα μπαστούνια του, καθησύχασε τους θαυμαστές του:

«Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι πραγματικά τόσο άσχημα όσο φαίνεται. Είμαι πολύ καλύτερα».

Από το βήμα της τελετής αναφέρθηκε στη θρυλική του καριέρα, λέγοντας: «Ήμουν πραγματικά πολύ τυχερός. Μεγάλωσα θέλοντας απλώς να παίζω ντραμς. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελα να κάνω από την ηλικία των 5 ετών. Όλα τα άλλα ήταν μια πραγματικά ευτυχής σύμπτωση. Όταν κοιτάζω πίσω, δεν μπορώ να πιστέψω πώς εξελίχθηκε η ζωή μου».

Ευχαρίστησε, επίσης, τον επί χρόνια μάνατζέρ του, αστειευόμενος πως τον εκπροσωπεί «από το 1485», τη βοηθό του Λίντσεϊ Έβανς, καθώς και φίλους του από τον χώρο της μουσικής, όπως ο Ρόμπερτ Πλαντ και ο Έρικ Κλάπτον

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Παράλληλα, διέψευσε τις φήμες περί οριστικής αποχώρησής του: «Δεν έχετε ακούσει ακόμη τα τελευταία νέα από εμένα. Σας το υπόσχομαι», δήλωσε εν μέσω επευφημιών.

Σύμφωνα με το Pitchfork, στο Rock & Roll Hall of Fame εντάχθηκαν επίσης για το 2026 οι Oasis, Iron Maiden, Wu-Tang Clan, Joy Division/New Order, Sade, Billy Idol και Luther Vandross.

Το Βραβείο Πρώιμης Επιρροής (Early Influence Award) απονεμήθηκε στους Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte και Gram Parsons, ενώ τα Βραβεία Μουσικής Αριστείας (Musical Excellence Awards) δόθηκαν, μεταξύ άλλων, στη Linda Creed και τον Rick Rubin. Τέλος, ο αείμνηστος Ed Sullivan τιμήθηκε με το Βραβείο Ahmet Ertegun 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ