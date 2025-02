Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο θρυλικός Φιλ Κόλινς, τραγουδιστής των Genesis και εμβληματικός ντράμερ, μίλησε για την επιδείνωση της υγείας του, τρία χρόνια μετά την αναγκαστική αποχώρησή του από τη μουσική σκηνή, έπειτα από 50 χρόνια καριέρας.

Ο Βρετανός μουσικός, πατέρας της ηθοποιού Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστριας της σειράς «Emily in Paris», παραδέχτηκε στο περιοδικό MOJO ότι τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια, του έχουν στερήσει την επιθυμία να δημιουργήσει νέα μουσική.

