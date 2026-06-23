Η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα επιστρέφει με το 16ο Film Olympiad Grand Prix, στις 26 & 27 Ιουνίου, στο θερινό Cine Παράδεισος στον Κορυδαλλό. Όπως πάντα, οι θεατές ταξιδεύουν πολιτιστικά και συναισθηματικά σε όλο τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο.

Μέσα σε δύο ώρες κάθε μέρα, οι θεατές αναμένεται να δουν 6-8 ταινίες μικρού μήκους από τον Νίγηρα έως τις ΗΠΑ και από τη Γαλλία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Δημιουργοί από όλο τον κόσμο θα έχουν τα βλέμματα στραμμένα στην ψηφοφορία του κοινού για το Χρυσό Μετάλλιο! Αξίζει να υπογραμμιστεί η πολύτιμη στήριξη του Δήμου Κορυδαλλού και της Κινηματογραφικής Λέσχης Κορυδαλλού, που προσφέρουν μια φιλοξενία άνευ προηγουμένου στο φεστιβάλ και στο αθηναϊκό αλλά και διεθνές κοινό.

Rose Byrne, Léa Seydoux …και ο “Gandalf” Ian McKellen!

Τα διεθνή ονόματα που συμμετέχουν για άλλη μια φορά στο φεστιβάλ είναι εντυπωσιακά. Ξεχωρίζουν η φετινή υποψήφια για Όσκαρ Rose Byrne, η Léa Seydoux, γνωστή από το Η Ζωή της Αντέλ και τις ταινίες James Bond, και φυσικά ο θρυλικός Ian McKellen (ως αφηγητής), οι οποίοι συμμετέχουν με ταινίες τους, διατηρώντας τη χολιγουντιανή λάμψη και επιβεβαιώνοντας το διεθνές κύρος που έχει αναπτύξει η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα.

5 χρόνια Film Olympiad

Οι προβολές στις 26 & 27 Ιουνίου συμπίπτουν και με τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ίδρυση της Κινηματογραφικής Ολυμπιάδας από τον Έλληνα σκηνοθέτη και ηθοποιό Ιωάννη Μακρόπουλο. Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, πάνω από 1.300 ταινίες από 116 χώρες έχουν συμμετάσχει σε έναν θεσμό που λειτουργεί ανεξάρτητα, με ένα μοναδικό μοντέλο.

Το Film Olympiad είναι το μοναδικό φεστιβάλ παγκοσμίως που ανακοινώνει τις βαθμολογίες όλων των ταινιών που συμμετέχουν, ενώ το αθλητικογενές μοντέλο με τις ταινίες να διαγωνίζονται σε ομίλους και στη συνέχεια σε νοκ-άουτ, ημιτελικά και τελικούς, προσφέρει σασπένς και επιπλέον διαφάνεια στον διαγωνισμό.

Η διεθνής αποδοχή αυτών των καινοτομιών στο κινηματογραφικό στερέωμα εξηγεί και τη συμμετοχή όλων αυτών των αστέρων στο φεστιβάλ. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα προσφέρει στους Έλληνες δημιουργούς τη δυνατότητα να διαγωνιστούν επί ίσοις όροις δίπλα σε βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες, ηθοποιούς και παραγωγούς. Φυσικά, όλα αυτά είναι μόνο η αρχή και το φεστιβάλ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε φορείς αλλά και άτομα που θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτό το μεγάλο όραμα.

Υποψηφιότητες με ελληνικό άρωμα

Στις συμμετοχές του 16ου Film Olympiad Grand Prix ξεχωρίζουν και πολλοί Έλληνες που θα διεκδικήσουν το Χρυσό Μετάλλιο στις κατηγορίες τους.

Οι ταινίες Colorblind (σκην. Άγγελος Μπουγάς), Gumboro (σκην. Δημήτρης Βαβάτσης) και White Tower Computers Ltd (σκην. Τζόνι Πάππας) ξεχωρίζουν με πολλές υποψηφιότητες, με τους Ζερόμ Καλούτα, Μαρία Κεχαγιόγλου και Φώτη Λαζάρου να είναι υποψήφιοι για Α’ Ανδρικό, Β’ Γυναικείο και Β’ Ανδρικό Ρόλο αντίστοιχα, βραβεία που στο πρόσφατο παρελθόν έχουν κερδίσει ηθοποιοί όπως η Zoe Saldaña και ο Coleman Domingo.

Ξεχωρίζει επίσης το ντοκιμαντέρ Needless Movement της Νικολέτας Λεούση, ενώ στα μεγάλα φαβορί είναι το βρετανικής παραγωγής The One Note Man του υποψήφιου για Καλύτερη Σκηνοθεσία, Γιώργου Σιούγα.

Προβολές, συζητήσεις και γιορτή του σινεμά

Πέρα από τις προβολές των ταινιών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συζητήσεις με δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για το Βραβείο Κοινού και να ζήσει από κοντά το κλίμα μιας πραγματικής γιορτής του κινηματογράφου.

Στις 26 & 27 Ιουνίου, στον χώρο του κινηματογράφου, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά Έκθεση Βιβλίου από το φεστιβάλ, με τη συμμετοχή των εκδοτικών οίκων Αιγόκερως, Κυβέρτι και Ars Nocturna.

Στις 26-30 Ιουνίου, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί και η 5η Έκθεση Ζωγραφικής του φεστιβάλ, με τους καλλιτέχνες Gabriel Grama, Ιωάννα Δενδρινού, Καλλιόπη Κοπανίτσα, Δημήτρη Μπάκα, Ανδρέα Ρηγόπουλο, Κωνσταντίνα Σικέλη και Μαριάννα Χατζηπαυλή να φέρνουν από ένα έργο τους σε διάλογο με μια ταινία από το παγκόσμιο σινεμά.

Οι εκδηλώσεις για τα 5 χρόνια Film Olympiad θα ξεκινήσουν με ένα Pre-Party στις 20 Ιουνίου στις 21.00 στο καλλιτεχνικό καφέ και στέκι Match Point (Αινιάνος 1 & Πατησίων) και θα κορυφωθούν με το After-Party στο Cine Παράδεισος, μετά την τελετή απονομής των μεταλλίων, στις 27 Ιουνίου στις 23.00, με τις μουσικές των DJ Jorge Music και Νick Zisou.

Πληροφορίες Διοργάνωσης

Παρασκευή 26 & Σάββατο 27 Ιουνίου

Ώρα έναρξης προβολής ταινιών: 21:00

Cine Παράδεισος

Ζάππα 4, Κορυδαλλός (πλησίον Μετρό Κορυδαλλού)

Είσοδος ελεύθερη

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6988589227

Παράλληλες επετειακές δράσεις για τα 5 χρόνια Film Olympiad

Ώρα έναρξης: 19:30

Cine Παράδεισος

• Film Olympiad Fun Zone

• Έκθεση Ζωγραφικής

• Έκθεση Βιβλίου