Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε στην κάτω Τιθορέα Λοκρίδος ο σπουδαίος Φιλοποίμην Φίνος, ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παραγωγούς κινηματογράφου κατά τις δεκαετίες του ’40, ’50, ’60 και ’70. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται 175 ταινίες, πολλές από τις οποίες έμειναν κλασικές, όπως «Η Αγνή του λιμανιού» (1952), «Η Αλίκη στο Ναυτικό» (1961), «Μανταλένα» (1960), «Οι κυρίες της αυλής» (1966), «Στεφανία» (1966), «Λατέρνα, φτώχια και γαρύφαλλο» (1957), «Η θεία από το Σικάγο» (1957), και πολλές άλλες.

Έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου του 1977 έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Με αφορμή την επέτειο από τη γέννηση του Φιλοποίμενα Φίνου, η Φίνος Φιλμ έκανε μια ανάρτηση στα social media και δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βράβευση του σημαντικού Έλληνα κινηματογραφικού παραγωγού, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1970, σε μια ξεχωριστή τελετή που διοργάνωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας στο ξενοδοχείο King George, στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ:

«Την 1η Σεπτεμβρίου του 1908 γεννιέται στην Τιθορέα Φθιώτιδας ο άνθρωπος που θα άλλαζε το ελληνικό σινεμά για πάντα. Ο Φιλοποίμην Φίνος, από μικρός μαγεμένος με την τεχνολογία και την κινούμενη εικόνα, σπούδασε Νομικά και εν συνεχεία έκανε αυτό που όριζε η καρδιά του.

Ύστερα από μια ξέφρενη πορεία τριάντα ετών, το 1970, τιμήθηκε από το Ελληνικό Κράτος για την αδιάκοπη και ουσιαστική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή τελετή που διοργάνωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας στο Ξενοδοχείο King George, στο κέντρο της Αθήνας.

Ήταν μια συμβολική αλλά και απολύτως δίκαιη αναγνώριση του έργου ενός ανθρώπου που δεν έμεινε απλώς παραγωγός – αλλά έγινε θεμέλιος λίθος του ποιοτικού εμπορικού κινηματογράφου στη χώρα. Ο Φίνος, με το όραμά του, την τόλμη του και την επιμονή του, έθεσε τις βάσεις για μια εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία που μπορούσε να σταθεί αυτόνομα, να παράγει υψηλού επιπέδου έργα και να κερδίζει την αγάπη του κοινού.

Η βράβευση αυτή δεν ήταν μόνο τιμή προς τον ίδιο, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους του ελληνικού σινεμά που εργάστηκαν πλάι του, δημιουργώντας μια χρυσή εποχή που έμεινε ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων».