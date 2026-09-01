Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακολούθησαν απλώς την εποχή τους, αλλά κατάφεραν να τη διαμορφώσουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Φιλοποίμην Φίνος, ο άνθρωπος που συνέδεσε όσο λίγοι το όνομά του με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Με αφορμή την επέτειο από τη γέννησή του, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media και ένα συγκινητικό βίντεο, θυμίζοντας την πορεία ενός ανθρώπου που από μικρός είχε πάθος με την εικόνα, τις μηχανές και την τεχνολογία.

Ο Φίνος δεν αντιμετώπισε ποτέ τον κινηματογράφο ως μια απλή δουλειά. Ήταν ένα όνειρο που σταδιακά έγινε τρόπος ζωής. Με επιμονή, δημιουργικότητα και αστείρευτη διάθεση για εξέλιξη, έβαλε τη δική του σφραγίδα στον ελληνικό κινηματογράφο και δημιούργησε μια παράδοση που συνεχίζει να ζει μέχρι σήμερα.

«Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοποίμην Φίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμη τον υπηρετήσει. Με αστείρευτη περιέργεια αποσυναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα έναν καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για δημιουργία τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντας την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε», έγραψε στην ανάρτησή της.

Σαν σήμερα, το 1908, γεννήθηκε στην Κάτω Τιθορέα Λοκρίδος. Τις επόμενες δεκαετίες, το όνομά του θα γινόταν συνώνυμο της μεγάλης ακμής του ελληνικού σινεμά.

Στο ενεργητικό του βρίσκονται 175 ταινίες, πολλές από τις οποίες αγαπήθηκαν από το κοινό και πέρασαν στην ιστορία ως διαχρονικές ελληνικές παραγωγές.

Ανάμεσά τους η «Αγνή του λιμανιού», η «Μανταλένα», η «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο», «Η θεία από το Σικάγο», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Οι κυρίες της αυλής», «Στεφανία» και πολλές ακόμη παραγωγές που εξακολουθούν να προβάλλονται, να αγαπιούνται και να θυμίζουν μια ολόκληρη εποχή.

Ο Φιλοποίμην Φίνος έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου 1977, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Άφησε όμως πίσω του κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια πλούσια φιλμογραφία: μια κληρονομιά που εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής μνήμης.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φύγουν, οι εικόνες όμως που δημιούργησαν μένουν. Και οι ταινίες του Φίνου είναι από εκείνες που, όσο περνούν τα χρόνια, συνεχίζουν να μας ταξιδεύουν.

Πηγή: Finos Film