Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοσμήματος, η Φίνος Φιλμ μάς ταξιδεύει στη λάμψη του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, εκεί όπου τα κοσμήματα δεν ήταν απλά στολίδια, αλλά πρωταγωνιστές.

Από τις αριστοκρατικές πέρλες της Υβόν Σανσόν που απέπνεαν ευρωπαϊκό αέρα, μέχρι τα φανταχτερά μπριγιάν της Καίτης Πάνου που συμβόλιζαν την αστική πολυτέλεια, κάθε κόσμημα στις ταινίες του Φίνου ήταν μια δήλωση χαρακτήρα. Πολλές φορές μάλιστα, ένα κολιέ ή ένα δαχτυλίδι γινόταν η αφορμή για να ξετυλιχθεί ολόκληρο το σενάριο, προκαλώντας παρεξηγήσεις, έρωτες ή κωμικές ανατροπές. Στο αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ, απολαμβάνουμε λάμψη από αγαπημένες ταινίες:

«Μια Ζωή την Έχουμε»,«Ένα Έξυπνο Έξυπνο… Μούτρο», «Η Καφετζού», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός»,

«Ο Ηλίας του 16ου», «Ο Γόης» και «Η Κυρία του Κυρίου».

Τα κοσμήματα του ελληνικού σινεμά παραμένουν μέχρι σήμερα διαχρονικά, θυμίζοντάς μας μια εποχή που η κομψότητα και η λάμψη ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οθόνης.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos Film