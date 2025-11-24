Με αφορμή την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της στις θέσεις εργασίας, η Φίνος Φιλμ έφερε στο φως ένα προφητικό βίντεο από τα παλιά. Ο Μίμης Φωτόπουλος, ως Θόδωρος στην ταινία «Ο Θόδωρος και το δίκαννο» (σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου, σενάριο Νίκου Τσιφόρου), φαίνεται πως είχε προβλέψει το μέλλον.

Σε μία απολαυστική σκηνή, ο χαρακτήρας εκφράζει τους φόβους του: «Άμα είναι έτσι αύριο εγώ δεν θα είμαι αρχιλογιστής θα είμαι κατσαβίδι […] θα μου δίνουνε ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο τον μήνα να λαδώνω τις αρθρώσεις μου. Θα μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μια πρίζα;».

Τα λόγια του αυτά αναδεικνύουν την οξυδέρκεια των τότε δημιουργών, οι οποίοι, δεκαετίες πριν την ψηφιακή επανάσταση, είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο της αντικατάστασης του ανθρώπου από την τεχνολογία στην αγορά εργασίας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos Film