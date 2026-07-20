Ο Γιώργος Βελέντζας ήταν από εκείνες τις γνωστές, οικείες φυσιογνωμίες του παλιού σινεμά που, ακόμα κι αν δεν συγκρατούσες το όνομά του, χαμογελούσες μόλις τον έβλεπες στην οθόνη. Δεν χρειάστηκε να παίξει τον πρώτο ρόλο για να «γράψει». Με το σοβαρό αλλά ζεστό του ύφος, έγινε ο πιο αγαπημένος δευτεραγωνιστής της εποχής του.

Έντεκα χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγε από τη ζωή, και η Φίνος Φιλμ τον θυμήθηκε ξανά με ένα όμορφο βίντεο-αφιέρωμα. Για τους περισσότερους έμεινε στη μνήμη ως ο «αιώνιος αστυνομικός» των ταινιών, αλλά η διαδρομή του ήταν τεράστια: πάνω από 200 ταινίες και 500 θεατρικές παραστάσεις. Πραγματικός εργάτης της υποκριτικής, που κατάφερνε πάντα με λίγες κουβέντες και μετρημένες κινήσεις να κλέβει την παράσταση.

Μάλιστα, η δουλειά του αναγνωρίστηκε και επίσημα το 1993, όταν πήρε το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την «Ζωή Χαρισάμενη» του Πατρίς Βιβάνκο.

Με τη Φίνος Φιλμ έκανε δέκα ταινίες, και στο αφιέρωμά της η εταιρεία κράτησε μια δική του συμβουλή προς τους νεότερους, που αξίζει να τη θυμόμαστε:

«Θα ήθελα να πω στους νέους να μην βιάζονται. Θα έρθει η στιγμή για τον καθένα που θα βρει τον δρόμο του. Αρκεί να έχουν ευγένεια και υπομονή».

Αυτός ήταν ο Βελέντζας. Ένας ηθοποιός που δεν κυνήγησε τη ματαιοδοξία της πρώτης αφίσας, αλλά κατάφερε να γίνει κομμάτι της αναμνήσεών μας.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από Finos Film