Από την «Καφετζού» μέχρι την «Κυρά μας τη Μαμμή», η Φίνος Φιλμ είχε πάντα τον τρόπο να μας κάνει να χαμογελάμε, ακόμα και μέσα σε ένα… οδοντιατρείο! Με τον «γιατρό» Μίμη Φωτόπουλο και άλλους αγαπημένους ήρωες, η καρέκλα του πόνου γινόταν πηγή γέλιου. Σήμερα, γιορτάζουμε μαζί με όσους φροντίζουν το χαμόγελό μας, μέσα από τις πιο κλασικές στιγμές του ελληνικού σινεμά.

Βλέπουμε σκηνές από τις αγαπημένες ταινίες «Η κυρά μας η μαμμή», «Νύχτα γάμου», Η Καφετζού», «Οι Κυρίες της Αυλής», «Δεσποινίς Διευθυντής», «Η Λίζα και η άλλη», «Μερικοί το προτιμούν κρύο».

«Στη Φίνος Φιλμ ακόμα και οι οδοντίατροι έχουν την τιμητική τους! Με τον αξεπέραστο Μίμη Φωτόπουλο, πτυχιούχο οδοντιατρικής στην «Καφετζού», νιώθουμε μια αξιοπερίεργη οικειότητα στην καρέκλα του πόνου. Χρόνια πολλά σ ’αυτούς που μας χαρίζουν όμορφα χαμόγελα!» γράφει η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της στο facebook.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos film