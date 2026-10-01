Βαρύς γλυκός, μέτριος ή σκέτος… στις ταινίες της Φίνος Φιλμ ο καφές σπάνια έμενε απλώς στο φλιτζάνι. Έγινε αφορμή για καβγάδες, παρεξηγήσεις, συζητήσεις και μερικές από τις πιο απολαυστικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Καφέ, την 1η Οκτωβρίου, η Φίνος Φιλμ μάς ταξιδεύει σε αγαπημένες κινηματογραφικές σκηνές, όπου ο καφές έχει την τιμητική του. Μεταξύ των ταινιών που συναντάμε είναι «Η Ωραία των Αθηνών», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η Καφετζού», «Ο Θόδωρος και το Δίκαννο», «Οι Κληρονόμοι», «Η Λίζα και η Άλλη», «Η Νύφη το ’σκασε» και «Φωνάζει ο Κλέφτης».

Γιατί στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο ακόμη κι ένας απλός καφές μπορούσε να γίνει η αφορμή για μια ολόκληρη ιστορία.

Και κάπως έτσι, με ένα φλιτζάνι στο χέρι, ξαναβλέπουμε σκηνές που αγαπήσαμε και θυμόμαστε πως μερικές από τις πιο όμορφες κινηματογραφικές στιγμές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα.

Στην υγειά του καφέ και του παλιού, αγαπημένου ελληνικού σινεμά!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos Film