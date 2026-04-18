Σκηνές από παλιές ελληνικές ταινίες με τον Γιάννη Φέρτη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Κώστα Βουτσά, την Γκέλυ Μαυροπούλου και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς ξυπνούν μια βαθιά νοσταλγία. Όχι μόνο για το βινύλιο, που σήμερα έχει την τιμητική του καθώς γιορτάζεται η Ημέρα Δισκοπωλείου, αλλά και για μια ολόκληρη εποχή που έχει πια φύγει ανεπιστρεπτί, μαζί με δεκάδες σπουδαίους ηθοποιούς που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

Τον παλιό καλό καιρό, μια βόλτα στο δισκοπωλείο δεν ήταν απλώς μια αγορά, ήταν μια μικρή τελετουργία. Το ξεφύλλισμα των δίσκων, τα εξώφυλλα που τραβούσαν το βλέμμα και, φυσικά, ο χαρακτηριστικός ήχος της βελόνας που ακουμπούσε απαλά το βινύλιο δημιουργούσαν μια εμπειρία μοναδική.

Στον κινηματογράφο της Φίνος Φιλμ, τα πικάπ γίνονται αφορμή για έρωτες, ξεγνοιασιά, γλέντια και στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη, σαν ένα ρεφρέν που δεν ξεχνιέται ποτέ. Το βινύλιο δεν ήταν απλώς ένας τρόπος αναπαραγωγής μουσικής, ήταν συναίσθημα, προσμονή και μοίρασμα.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η Φίνος Φιλμ παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα μέσα από τη σελίδα της στο Facebook, με ένα βίντεο και σχετική ανάρτηση που ζωντανεύουν αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές και αναδεικνύουν τη διαχρονική γοητεία του βινυλίου.

Σήμερα, με αφορμή την Ημέρα Δισκοπωλείου, γιορτάζουμε τη μαγεία εκείνης της εποχής, τότε που η μουσική είχε βάρος – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ:

Πηγή: finos film