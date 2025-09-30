Σαν σήμερα το 1937, γεννήθηκε ο Γιάννης Βόγλης, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο οποίος άφησε έντονο το στίγμα του στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Με διαπεραστικό βλέμμα και στιβαρή φωνή, ο Γιάννης Βόγλης υπήρξε μια από τις επιβλητικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου, που κατάφερε χωρίς υπερβολές να δώσει το βάρος και την ένταση που χρειαζόταν κάθε σκηνή για μια ολοκληρωμένη αφήγηση. Από τους ρόλους του σε κοινωνικά δράματα μέχρι τις μεγάλες του στιγμές στο θέατρο, ξεχώριζε για την απλότητα που μεταμορφωνόταν σε δύναμη και για την ικανότητα να μιλά στην ψυχή του θεατή» σημειώνει σε ανάρτησή της στο facebook η Φίνος Φιλμ.

Δείτε το βίντεο:

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Γιάννης Βόγλη

Ο Γιάννης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 1937. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη. Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο έγινε στη θεατρική παράσταση «Η άνοδος του Αρτούρο» το 1961, υπό τη σκηνοθεσία του Καρόλου Κουν. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο στην ταινία «Οι Υπερήφανοι». Έγινε γνωστός από την ταινία «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» το 1966, ενώ εξαιρετική ήταν η ερμηνεία του στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Βασίλη Γεωργιάδη.

Έγινε γνωστός με τη φράση «Στάσου μύγδαλα!».

Συνεργάστηκε ως βασικό στέλεχος με το «Προσκήνιο» του Αλέξη Σολομού. Εργάστηκε για μία πενταετία ως βασικό στέλεχος του ΚΘΒΕ μετά τη μεταπολίτευση. Φαίνεται να χρησιμοποίησε το όνομα John Miller σε αγγλόφωνη ταινία, ενώ στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου αναφέρεται και ως Ι. Γκόγκλης.

Ήταν ο ιδρυτής του Καλλιτεχνικού Οργανισμού «Ανατολή» κατά την πενταετία του ’80. Σημαντικές παραγωγές του ήταν οι «Καπετάν Μιχάλης», «Αλέξης Ζορμπάς», «Ελλάδα-Ρίτσος Μακρυά Πορεία» (Πολυθέαμα), «Ο Καλός Στρατιώτης Σβέικ», «Αγαπημένε μου Παππού», «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου και περιόδευσε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Καναδά με μεγάλη επιτυχία.

Συνεργάστηκε με το Θέατρο «Πράξη» της Μπέτυς Αρβανίτη. Μερικά έργα στα οποία έπαιξε είναι: «Ο Φερνάντο Κραπ μου Έγραψε ένα Γράμμα», «Η Κυρία από τη Θάλασσα» σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, «Μια Πιθανή Συνάντηση», «Η Επιστροφή» του Χ. Πίντερ κ.ά.

Τιμήθηκε από πολλές πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, πήρε μέρος σε πολλές εκδηλώσεις ως αφηγητής, ενώ είχε ασχοληθεί επίσης με τη σκηνοθεσία.

Το 2000 – 2005 πήγε στην Κύπρο, όπου υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής στους Οργανισμούς Ε.Θ.Α.Λ της Λεμεσού και του Θεάτρου «Σκάλα» της Λάρνακας. Σκηνοθέτησε παραγωγές όπως: «Βασίλης Τσιτσάνης», «Φονιάς», «Αδελφοί Καραμαζόφ» κ.ά.

Τον Οκτώβριο του 2009 επιλέχτηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας από το διοικητικό συμβούλιο του θεάτρου. Τον Δεκέμβριο του 2011 έκλεισε ο κύκλος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.