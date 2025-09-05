Η Φίνος Φιλμ τιμά σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Φιλανθρωπίας με ένα βίντεο – αφιέρωμα στο facebook, με σκηνές από κλασικές ελληνικές ταινίες, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ συνοδεύεται από την εξής λεζάντα:

«Οι κλασικές ελληνικές ταινίες, εκτός από άπλετο γέλιο, μας θυμίζουν ότι η ανθρωπιά υπάρχει και όταν είναι αληθινή, δεν κάνει θόρυβο, δεν επιδεικνύεται και δεν ζητά αντάλλαγμα. Άλλωστε, φιλανθρωπία δεν σημαίνει να έχεις πολλά — σημαίνει να δίνεις με την καρδιά σου».

Δείτε το βίντεο: