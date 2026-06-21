Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα, η Φίνος Φιλμ τίμησε όλους τους μπαμπάδες με έναν ξεχωριστό και συγκινητικό τρόπο. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνές από την αγαπημένη ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής», όπου ο αξέχαστος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο τον ρόλο του πατέρα.

Στη σχετική ανάρτηση έγραψε: «Αφιερωμένο, μέρα που είναι, με τον καλύτερο πατέρα του ελληνικού κινηματογράφου! Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!». Η επιλογή του Διονύση Παπαγιαννόπουλου μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Με το αξεπέραστο ταλέντο, τη φυσικότητα και την αυθεντικότητά του, χάρισε στο κοινό σπουδαίες ερμηνείες, ενώ οι ρόλοι του ως πατέρας παραμένουν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα αγαπητοί και συγκινητικοί.

Δείτε το βίντεο:

Η Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα, αμερικανικής έμπνευσης, γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους πατέρες, τους παππούδες και τους προπάππους, οι οποίοι τιμώνται από τις οικογένειές τους για την αγάπη, τη στήριξη και την προσφορά τους.

Εμπνεύστρια της γιορτής ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντοντ, η οποία θέλησε να καθιερώσει μια αντίστοιχη γιορτή με την Ημέρα της Μητέρας, προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, Γουίλιαμ Σμαρτ. Ο βετεράνος του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου ανέθρεψε μόνος του τα έξι παιδιά της οικογένειας, αποτελώντας παράδειγμα αφοσίωσης και αυτοθυσίας.

Ο πρώτος εορτασμός της Ημέρας του Πατέρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 1910 στο Σπόκεν της πολιτείας της Ουάσινγκτον, όπου ζούσε η οικογένεια Σμαρτ. Για αρκετές δεκαετίες η γιορτή είχε τοπικό χαρακτήρα, μέχρι το 1966, όταν ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον, ανακήρυξε επίσημα με διάταγμά του την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα του Πατέρα. Από τότε, ο θεσμός ξεπέρασε τα αμερικανικά σύνορα και καθιερώθηκε σε πολλές χώρες του κόσμου, αποτελώντας μια ξεχωριστή ευκαιρία για να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας στους πατέρες της ζωής μας.

Πηγή: Finos Film