Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Apple «Fly Me to the Moon».

Βασισμένη σε ιστορία των Μπίλ Κίρσταϊν και Κίναν Φλύνν, το σενάριο της Ρόουζ Γκίλροϊ εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της διαστημικής κούρσας της δεκαετίας του ΄60.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γκρεγκ Μπέρλαντ πρωταγωνιστούν επίσης οι Νικ Ντίλεμπουργκ, Άννα Γκαρσία, Τζιμ Ρας, και Γούντι Χάρελσον, μεταξύ άλλων.

Οι δύο πρωταγωνιστές με ένα βίντεο αποκάλυψαν την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες ημέρες καθώς αναμένεται το πρώτο τρέιλερ.

The countdown is on. New trailer launches Monday for #FlyMeToTheMoon starring Scarlett Johansson and Channing Tatum – exclusively in theaters this July. pic.twitter.com/69KhtbtLsL

— Fly Me to The Moon (@FlyMeMovie) April 4, 2024