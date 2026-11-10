Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) μπήκε στο «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του θρυλικού σκαθαριού ανέρχεται στα 1,4 δισ. δολάρια κατατάσσοντάς τον ως τον τρίτο πλουσιότερο μουσικό στον κόσμο, πίσω από τον Jay-Z ($2,8 δισ.) και την Taylor Swift ($2 δισ.).

Η μεγάλη οικονομική του άνοδος βασίζεται στον μουσικό του κατάλογο, στις εύστοχες νομικές και επιχειρηματικές κινήσεις, στις περιοδείες, καθώς και στην συλλογή έργων τέχνης που διαθέτει. Ο κορυφαίος μουσικός αντλεί τη μερίδα του λέοντος από την MPL Communications, την εταιρεία που ίδρυσε το 1969 λίγους μήνες πριν από τη διάλυση των Beatles, η οποία σήμερα διαχειρίζεται τόσο τα δικά του τραγούδια όσο και καταλόγους άλλων καλλιτεχνών.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων από καλλιτέχνες όπως ο Μπάντι Χόλι (Buddy Holly), καθώς και η κατοχή αδειών για δημοφιλή μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ανάμεσα στα οποία τα «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» και «The Christmas Song», αποφέρουν στην εταιρεία έσοδα σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως επισημαίνει το Forbes (μέσω Guardian), ο θρυλικός σταρ εισπράττει δικαιώματα κάθε φορά που ένα σχολείο ανεβάζει το «Grease» ή κάποιος αναπαράγει μέσω streaming το «Blue Suede Shoes».

Ως πρώην μέλος των Beatles λαμβάνει το 25% των εσόδων από την εταιρεία του συγκροτήματος Apple Corps, η οποία αποφέρει περίπου 50 εκατ. δολάρια ετησίως από δικαιώματα streaming, πωλήσεις βινυλίων και συλλεκτικών εμπορευμάτων.

Επιπλέον κερδίζει περίπου 10 εκατ. δολάρια από τα συνθετικά δικαιώματα των τραγουδιών του συγκροτήματος, έναν θησαυρό στη μουσική βιομηχανία για τον οποίο ο ΜακΚάρτνεϊ έδωσε σκληρές δικαστικές μάχες σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με το Forbes να αποτιμά σήμερα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στα 200 εκατ. δολάρια.

Στις εκτιμήσεις του περιοδικού για την περιουσία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ συνυπολογίζονται επίσης τα έσοδα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, με πιο πρόσφατες τις 79 συναυλίες της περιοδείας «Got Back» (2022-2025), τα ακίνητα σε όλο τον κόσμο, καθώς και μια σπάνια συλλογή έργων τέχνης με υπογραφές σπουδαίων ζωγράφων, όπως των Πάμπλο Πικάσο και Ρενέ Μαγκρίτ.