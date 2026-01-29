ΠΚ

« Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και το κυκλοφορώ σήμερα ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη του Μινεάπολις. Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους του Μινεάπολις, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των Alex Pretti και Renee Good.

Μείνετε ελεύθεροι, Bruce Springsteen»

Με αυτά τα λόγια ο αμερικανός καλλιτέχνης και ψυχή της παραμελημένης Αμερικής έρχεται να υψώσει την φωνή του για να καταδικάσει την ακραία βαρβαρότητα των «ταγμάτων Εφόδου» του εθνικο-χριστιανικού κινήματος που εκφράζεται από τον ηγετικό πυρήνα του Λευκού Οίκου.

Ο Bruce Springsteen «ροκάρει» παρουσιάζοντας την κρίσιμη στιγμή το τραγούδι- σύμβολο όπως πριν από πολλές δεκαετίες η Τζόαν Μπαέζ, ο Ντίλαν και οι άλλοι αντιμετώπιζαν την βία της Εθνοφρουράς στα πανεπιστήμια και τις πλατείες. Ήταν τότε η εποχή του πολέμου του Βιετνάμ.

Ακούστε το τραγούδι για την Μινεάπολη και τους νεκρούς της:

Απόσπασμα των στίχων στα Ελληνικά:

“Οι πολίτες υπερασπίστηκαν τη δικαιοσύνη

Οι φωνές τους αντηχούσαν μέσα στη νύχτα

Και υπήρχαν ματωμένα ίχνη

Εκεί όπου έπρεπε να στέκεται το έλεος

Και δύο νεκροί πέθαναν σε χιονισμένους δρόμους

Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ

H Μινεάπολή μας,

Ακούω τη φωνή σου να τραγουδάει μέσα στην ματωμένη ομίχλη

Θα πάρουμε θέση για αυτή τη γη

Και για τον ξένο ανάμεσά μας

Εδώ στο σπίτι μας κάποιοι δολοφόνησαν

Τον χειμώνα του ’26

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

Στους δρόμους της Μινεάπολης”