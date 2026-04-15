Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο του Φώτη Καγγελάρη με τίτλο «Το Βλέμμα και το είναι στην Ψύχωση» – Η διαδικασία της αποπροσωποποίησης στη σχιζοφρένεια.

Ο συγγραφέας, αναλύοντας την ψυχωτική διαδικασία, συνομιλεί με ένα πλήθος συγγραφέων από τον χώρο της ψυχοπαθολογίας, της φιλοσοφίας, της τέχνης, της πολιτικής και άλλων τόπων του λόγου, για να αναδείξει τον βαθύ πυρήνα του ψυχωτικού υποκειμένου ως θεμελίωση της ετερότητας, αλλά και να υποστηρίξει την εγγύτητα του υποκειμένου της τρέλας με το υποκείμενο του σημαίνοντος.

Η «φυσιολογικότητα» ως άμυνα έναντι της φύσης του ανθρώπου αναδύει την ανθρώπινη συνθήκη σε λεξικόν ερμηνείας και αναζήτησης νοήματος, και την επιθυμία ως το υπαρκτικό όχημα για το ταξίδι στον χρόνο.

Πάντα επίκαιρη η κλασική αυτή μελέτη, με έναν νέο ανατρεπτικό πρόλογο, καλεί σε διάλογο όχι μόνο με τα θέματα της ψυχοπαθολογίας αλλά και με τα μεγάλα ερωτήματα του καιρού μας.

Σελίδες 522

Τιμή €28,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Φώτης Καγγελάρης είναι Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας Universite΄ de Paris, Συγγραφέας.

Έργα του ιδίου:

Δοκίμια: ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ, Η μορφή των πραγμάτων στην τέχνη και τον βίο, ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Παπαζήση, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, Εκδόσεις Καστανιώτη, Ελληνικά Γράμματα, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Εκδόσεις Σ.Σ.Ε., ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ, Εκδόσεις Άγκυρα, HOMO PHOTOGRAPHICUS, Ψυχαναλυτικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της εικόνας, Εκδόσεις Ροπή, Εκδόσεις Παπαζήση, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ, Η ΛΕΞΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, Δοκιμιακές ασκήσεις, Εκδόσεις Αρμός, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΥ, Η εικονική απόδειξη της ευτυχίας (μια ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις), Εκδόσεις Ευρασία, Εκδόσεις Παπαζήση, POST PHOTOGRAPHY, Μελέτες Φωτολογίας, Εκδόσεις Παπαζήση, Ο ΚΑΙΣΑΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ, Για την επιθυμία, Εκδόσεις Παπαζήση, Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Δοκίμιο για την απώλεια, Εκδόσεις Παπαζήση, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, Εκδόσεις Παπαζήση, ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ, Σημειώματα κριτικής, Εκδόσεις Παπαζήση, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ως σύλληψη του άλεκτου, Εκδόσεις Παπαζήση, ΟΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΒΙΝΙΟΝ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ (συλλογικό), Εκδόσεις Παπαζήση, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ (συλλογικό), Εκδόσεις ΔΕΚ, ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΕ, Η φωτογραφία ως σύλληψη του αόρατου, Εκδόσεις ΕΦΕ, ΘΕΩΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (συλλογικό), Εκδόσεις ΕΦΕ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ψ, Οι επικές διαμάχες σημαίνοντος-απόλαυσης, Εκδόσεις Παπαζήση, ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΛΥΚΟ, Δοκιμιακά σπαράγματα από τη ζώνη του λυκόφωτος και του λυκαυγούς, Εκδόσεις Παπαζήση, ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (δίγλωσσο), Εκδόσεις Παπαζήση, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Από τη μεριά της επιθυμίας, Εκδόσεις Παπαζήση, ΜΑΣΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΗ ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ (δίγλωσσο).

Λογοτεχνία: ΤΟ ΧΑΡΟΠΟΙΟ ΠΕΝΘΟΣ, Μια ταινία για το τέλος του καλοκαιριού, Εκδόσεις Ηριδανός, Ο ΕΡΩΤΩΝ (Αποσπάσματα), Εκδόσεις Ηριδανός, ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, Εκδόσεις Ηριδανός, Εκδόσεις Πληθώρα, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ, Εκδόσεις Διώνη, ΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΧΛΟΗ, Εκδόσεις Κουκούτσι.

Θέατρο: ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, Θέατρο Τέχνης «Εκάτη».