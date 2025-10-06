Μια φωτογραφία του Μάτι Χίλι του συγκροτήματος The 1975 κέρδισε βραβείο.

Ο φωτογράφος Τζόρνταν Κέρτις Χιους με μία αυθόρμητη φωτογραφία κέρδισε στην κατηγορία Δημιουργία Μουσικής στα Βραβεία Μουσικής Φωτογραφίας – Abbey Road Music Photography Awards.

Στη φωτογραφία που δείχνει ο Χίλι κάθεται σε έναν καναπέ και παίζει αρμόνιο σε ένα δωμάτιο περιτριγυρισμένο από μουσικά όργανα και ένα τραπεζάκι σαλονιού καλυμμένο με κουτιά με πρόχειρο φαγητό.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (2/10) στο Λονδίνο με παρουσιάστρια την παραγωγό του BBC Λόρεν Λαβέρν.

Στα βραβεία Φωτογραφίας κατατέθηκαν περισσότερες από 20.000 συμμετοχές από 30 χώρες.

Φωτογραφία της τραγουδίστριας Λάνα Ντελ Ρέι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Coachella 2024 κέρδισε στην κατηγορία Μουσική Στιγμή της Χρονιάς με ψήφους κοινού.

H φωτογράφος Κίρμπι Γκλαντστάιν παρέλαβε το βραβείο για τη φωτογραφία της Ντελ Ρέι στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στα Abbey Road Studios One και Two.

Στην τελετή απονεμήθηκε επίσης το βραβείο για το σύνολο του έργου του στον φωτογράφο και σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπέιλι σε αναγνώριση της συμβολής του στη μουσική φωτογραφία στην έξι δεκαετιών καριέρα του.

Το βραβείο απονεμήθηκε από τον μουσικό παραγωγό Νάιλ Ρότζερς, με βίντεο στα οποία μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του μουσικού κόσμου, όπως ο Σερ Έλτον Τζον, η Άλις Κούπερ και ο Τζάρβις Κόκερ των Pulp εξύμνησαν τον Μπέιλι.

Η φωτογράφος Μέρι ΜακΚάρτνεϊ έστειλε επίσης βίντεο, στο οποίο περιέγραψε τον Μπέιλι ως «απόλυτη έμπνευση και έναν θρύλο που μπορείτε να αισθανθείτε σε κάθε φωτογραφία του».

Με το Βραβείο Ειδώλου τιμήθηκε ο Ολλανδός φωτογράφος Άντον Κόρμπιν, ο οποίος έχει φωτογραφίσει τους Φρανκ Σινάτρα, Ντέιβιντ Μπόουι, Κερτ Κομπέιν και Μπράιαν Άνταμς.

Επαίνους για τον φωτογράφο διατύπωσαν οι U2, Depeche Mode, Λένι Κράβιτζ και Νικ Κέιβ.

«Έχεις αφιερώσει την καριέρα σου στο να με κάνεις με πιο όμορφο και ενδιαφέροντα από ό,τι είμαι στην πραγματικότητα. Το έργο σου συνεχίζει να μας συναρπάζει και να μας εμπνέει όλους. Είσαι πράγματι ένα είδωλο» υπογράμμισε.

Άλλοι νικητές ήταν η Ρούμπι Μπόλαντ, η οποία κέρδισε στην κατηγορία Ζωντανής Μουσικής με μια φωτογραφία της Αυστραλής τραγουδοποιού MAY-A, ενώ μια φωτογραφία της Βρετανίδας μουσικού Lava La Rue χάρισε τη νίκη στη Μελίσα Γκάρντνερ με το βραβείο Ανερχόμενης Φωτογράφου της Χρονιάς.