Ο Φρέντι Μέρκιουρι βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας της δημοπρασίας «Music Live Auction» του οίκου Propstore στο Λονδίνο, καθώς ένα τετράδιο με χειρόγραφους στίχους τραγουδιών του πωλήθηκε έναντι 277.000 αγγλικών λιρών. Το τετράδιο αποτέλεσε το αντικείμενο με την υψηλότερη τιμή πώλησης κατά την πρώτη ημέρα της δημοπρασίας και συνδέεται με μια σημαντική περίοδο της μουσικής πορείας του θρυλικού τραγουδιστή των Queen.

Η συλλογή του Ράινχολντ Μακ και ο Φρέντι Μέρκιουρι

Χειρόγραφοι στίχοι από το πρώτο σόλο άλμπουμ

Οι χειρόγραφοι στίχοι προέρχονται από τις ηχογραφήσεις για το πρώτο σόλο άλμπουμ του Φρέντι Μέρκιουρι, «Mr. Bad Guy», το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Το τετράδιο αποτελούσε μέρος της συλλογής του Ράινχολντ Μακ (Reinhold Mack), η οποία περιλαμβάνει χειρόγραφους στίχους, αναμνηστικά από ηχογραφήσεις και προσωπικά δώρα. Η συλλογή αποτυπώνει τη στενή φιλία, αλλά και τη δημιουργική συνεργασία, του Γερμανού παραγωγού με τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Η στενή σχέση του παραγωγού με τον τραγουδιστή των Queen

Ο Ράινχολντ Μακ είναι Γερμανός δισκογραφικός παραγωγός και ηχολήπτης, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τη δουλειά του στα θρυλικά Musicland Studios του Μονάχου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ροκ μουσικής, μεταξύ των οποίων οι Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Electric Light Orchestra και Black Sabbath.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τους Queen. Η επαγγελματική του σχέση με τον Φρέντι Μέρκιουρι εξελίχθηκε σε στενή προσωπική φιλία. Μάλιστα, ο Μέρκιουρι έγινε νονός του γιου του Μακ, Τζον Φρέντερικ Μακ.

Σύμφωνα με την Propstore, το αρχείο του Ράινχολντ Μακ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία. Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 80 αντικείμενα-ενθύμια, τα οποία συνδέονται με την καριέρα και τις συνεργασίες του.

Άλλα μουσικά κειμήλια που ξεχώρισαν στη δημοπρασία

Η κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ που κατέρριψε ρεκόρ

Ένα ακόμη αντικείμενο που ξεχώρισε στη δημοπρασία ήταν η ακουστική κιθάρα Takamine FP460SC του Νόελ Γκάλαχερ. Ο κιθαρίστας των Oasis χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη κιθάρα κατά την εμφάνιση του συγκροτήματος στο MTV Unplugged το 1996.

Η κιθάρα πωλήθηκε έναντι 226.800 αγγλικών λιρών, καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Πρόκειται πλέον για την ακριβότερη ακουστική κιθάρα των Oasis που έχει πωληθεί μέχρι σήμερα.

Το σακάκι του Μάικλ Τζάκσον

Στη δημοπρασία πωλήθηκε επίσης ένα ασπρόμαυρο και χρυσό σακάκι στρατιωτικού τύπου του Μάικλ Τζάκσον. Ο διάσημος τραγουδιστής το είχε φορέσει σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις του κατά την περίοδο κυκλοφορίας των άλμπουμ «Dangerous» και «HIStory».

Το σακάκι προερχόταν από τη συλλογή «The Omer Bhatti Collection» και ανήκε στον Νορβηγό ράπερ και χορευτή O-Bee, στον οποίο το είχε χαρίσει ο ίδιος ο Μάικλ Τζάκσον. Η τελική τιμή πώλησης ανήλθε στις 226.800 αγγλικές λίρες.

Το πιάνο που έπαιξαν θρυλικοί καλλιτέχνες

Από τη συλλογή του Ράινχολντ Μακ προερχόταν και ένα πιάνο με ουρά Yamaha C3, το οποίο συνδέεται με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής.

Στο συγκεκριμένο πιάνο έχουν παίξει μουσική ο Φρέντι Μέρκιουρι, οι Queen, οι Rolling Stones, ο Έλτον Τζον και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Το πιάνο πωλήθηκε έναντι 81.900 αγγλικών λιρών, αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό αντικείμενο της συλλογής του Γερμανού παραγωγού που πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ