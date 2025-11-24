Μια μέρα σαν τη σημερινή, πριν από 34 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο θρυλικός τραγουδιστής και frontman των Queen, χάνοντας τη μάχη με το AIDS.

Το 1987 είχε πει σε συνέντευξή του: «Θα είναι τόσο βαρετό να είσαι 70 ετών. Έχω ζήσει μια γεμάτη ζωή και αν αύριο πέθαινα, δεν θα έδινα δεκάρα». Ήταν λόγια που αντικατόπτριζαν την ένταση και την πληρότητα με την οποία έζησε.

Στις 24 Νοεμβρίου 1991, ο Φρέντι «έφυγε», μόλις μία μέρα αφού παραδέχτηκε δημόσια αυτό που όλοι υποψιάζονταν αλλά εκείνος αρνιόταν για χρόνια: ότι έπασχε από AIDS. Εκείνες τις μέρες οι Queen είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο τους άλμπουμ, το «Innuendo». Το «The Show Must Go On» γράφτηκε για εκείνον, και κανείς δεν πίστευε πως θα έβρισκε τη δύναμη να το τραγουδήσει στην κατάσταση που βρισκόταν.

Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος, παρέμεινε αυτό που ήταν πάντα: μια μοναδική φωνή και μια παρουσία που δύσκολα θα ξαναβρεθεί.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 στη Ζανζιβάρη και το πραγματικό του όνομα ήταν Φαρόκ Μπουλσάρα. Είχε περσική καταγωγή και έγινε γνωστός ως μία από τις πιο δυνατές και ξεχωριστές φωνές της ροκ μουσικής. Στη σκηνή ήταν πάντα εντυπωσιακός, γεμάτος ενέργεια και θεατρικότητα.

Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από την εφηβεία του, όταν έπαιζε σε ένα σχολικό συγκρότημα στη Βομβάη. Εκεί οι φίλοι του άρχισαν να τον φωνάζουν Φρέντι, όνομα που κράτησε για όλη του τη ζωή.

Με τους Queen έγραψε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», το «We Are the Champions» και το περίφημο «Bohemian Rhapsody», που έμεινε για εβδομάδες στην κορυφή των βρετανικών charts.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε και σόλο καριέρα. Πριν κυκλοφορήσει το πρώτο δικό του άλμπουμ, είχε δοκιμάσει ένα διαφορετικό όνομα, Larry Lurex, με το οποίο ηχογράφησε ένα τραγούδι των Beach Boys.

Το 1990 μπήκε ξανά στο στούντιο με τους Queen για το άλμπουμ Innuendo, το τελευταίο πριν σταματήσει τις ηχογραφήσεις. Λίγο αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι έπασχε από AIDS. Δύο μέρες μετά, στις 24 Νοεμβρίου 1991, πέθανε.

Ο Φρέντι ήταν άρρωστος ήδη από το 1987 και ζούσε πιο απομονωμένα, κοντά σε λίγους φίλους. Παρ’ όλα αυτά, ήταν γνωστός για τα θρυλικά πάρτι του, γεμάτα διάσημους και εκκεντρικές ιδέες. Το πιο σημαντικό όμως ήταν το θάρρος του να μιλήσει δημόσια για την ασθένειά του, σε μια εποχή που το AIDS στιγματιζόταν και ο κόσμος ήξερε ελάχιστα γι’ αυτό. Το ανακοίνωσε μία μέρα πριν πεθάνει, θέλοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το άφησε στη Μαίρη, την πρώην σύντροφό του, που τον είχε φροντίσει μέχρι το τέλος. Η ίδια αργότερα ίδρυσε το Mercury Phoenix Trust, έναν οργανισμό που βοηθά στην καταπολέμηση του HIV και του AIDS.

Ο θάνατός του συγκλόνισε τον κόσμο και βοήθησε να ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης γύρω από την ασθένεια.