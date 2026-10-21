Παιδικές φωνές, χαμόγελα, μικρές ομάδες που αναζητούν στοιχεία στα σοκάκια και τα μονοπάτια και μια φθινοπωρινή μέρα γεμάτη παιχνίδι και δημιουργία συνέθεσαν το σκηνικό στο Κάτω Καρυόφυτο Ξάνθης.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, το γραφικό ορεινό χωριό γέμισε ζωή, υποδεχόμενο μικρούς και μεγάλους στην φθινοπωρινή γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυοφυτιανών. Το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, οι αφηγήσεις παραμυθιών, τα δημιουργικά εργαστήρια και οι δράσεις στη φύση έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις ομορφιές του τόπου, σε μια συνάντηση που έφερε στο προσκήνιο τη χαρά της συμμετοχής και τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για να παραμένουν ζωντανές οι μικρές ορεινές κοινότητες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, που μετέτρεψε τους δρόμους και τις γωνιές του χωριού σε πεδίο αναζήτησης και περιπέτειας. Με αφετηρία την Κοινότητα Κάτω Καρυοφύτου, οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια διαδρομή με πέντε σταθμούς, όπου κλήθηκαν να αναζητήσουν στοιχεία και να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες που είχαν προετοιμαστεί.

Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κινηθούν στον οικισμό και στο φυσικό περιβάλλον που τον περιβάλλει, ενώ οι οικογένειες συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα που συνέδεσε την ψυχαγωγία με τη γνωριμία με τον τόπο.

Παραμύθια δίπλα στο τζάκι και δημιουργίες με υλικά της φύσης

Για τα μικρότερα παιδιά, η γιορτή είχε και μια πιο παραμυθένια πλευρά. Δίπλα στο αναμμένο τζάκι, η συγγραφέας και βιβλιοπώλης Δήμητρα Πυργελή αφηγήθηκε ιστορίες, δημιουργώντας μια ζεστή γωνιά που ταίριαζε με την εποχή και το περιβάλλον του χωριού.

Παράλληλα, το εργαστήρι χειροτεχνίας με υλικά της φύσης έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να πειραματιστούν δημιουργικά, αξιοποιώντας στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, η επαφή με τη φύση συνδυάστηκε με τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη κυνήγι μανιταριών για τους μεγαλύτερους, προσθέτοντας μια διαφορετική δραστηριότητα εξερεύνησης στο φθινοπωρινό τοπίο της ορεινής Ξάνθης.

Μια προσπάθεια να ξαναδώσουν ζωή στο χωριό

Η ανταπόκριση του κόσμου συγκίνησε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυοφυτιανών, Παύλο Γαβριηλίδη, ο οποίος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, υπογράμμισε ότι η σημασία της διοργάνωσης ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης εκδήλωσης.

«Για εμάς, αυτή η γιορτή δεν ήταν απλώς μία εκδήλωση», ανέφερε, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ομορφιά της ορεινής Ξάνθης και να ξαναζωντανέψει το χωριό. Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η εικόνα εκατοντάδων ανθρώπων, νέων και οικογενειών, που γεμίζουν ξανά τα σοκάκια και τα μονοπάτια του Κάτω Καρυοφύτου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του συλλόγου, Κωνσταντίνος Βλάχος, στάθηκε στην βαθύτερη κοινωνική διάσταση της πρωτοβουλίας. Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, επισήμανε ότι η συμμετοχή του κόσμου αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες επαφής με τη φύση και για επιστροφή σε εμπειρίες που στηρίζονται στην αυθεντικότητα και την ανθρώπινη επικοινωνία.

«Το Κάτω Καρυόφυτο απέδειξε πως ακόμη και ένα χωριό με λίγους κατοίκους μπορεί να γίνει σημείο συνάντησης, χαράς και πολιτισμού», τόνισε ο κ. Βλάχος, υπογραμμίζοντας την σημασία της διατήρησης των μικρών κοινοτήτων και των παραδόσεών τους.

Ένας σύλλογος με διαδρομή από το 1974

Η φθινοπωρινή γιορτή εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυοφυτιανών, ο οποίος ιδρύθηκε επίσημα το 1974 και αναπτύσσει πρωτοβουλίες πολιτιστικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Στόχος του είναι να διατηρεί τη σύνδεση των ανθρώπων με τον τόπο τους, να αναδεικνύει το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα του χωριού και να δημιουργεί αφορμές επιστροφής και συνάντησης. Μέσα από εκδηλώσεις σε διαφορετικές εποχές του χρόνου, ο σύλλογος επιδιώκει να φέρει το Κάτω Καρυόφυτο πιο κοντά σε οικογένειες, νέους και επισκέπτες από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδεικνύοντας τις πολλές και μεγάλες δυνατότητες της ορεινής περιοχής.

Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μικρούς οικισμούς που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Η διοργάνωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων δημιουργεί λόγους για να επισκεφθεί κανείς το χωριό, ενισχύει τη συμμετοχή των κατοίκων και συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της τοπικής ταυτότητας.

Η φθινοπωρινή συνάντηση στο Κάτω Καρυόφυτο ανέδειξε, για μια ακόμη φορά, τη σημασία αυτής της σταθερής προσπάθειας. Πέρα από το παιχνίδι, τα παραμύθια και τις δραστηριότητες στη φύση, το ζητούμενο είναι να παραμένει το χωριό ένας ζωντανός τόπος, όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, μοιράζονται εμπειρίες και ανακαλύπτουν ξανά την αξία της κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ