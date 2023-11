Η ηθοποιός Gal Gadot με καταγωγή από το Ισραήλ, πρόβαλε πλάνα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Χόλιγουντ.

Ειδικότερα η διάσημη καλλιτέχνις διοργάνωσε προβολή βίντεο από τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς κατά την εισβολή στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Αστυνομικοί στάλθηκαν στην περιοχή για λόγους ασφαλείας πολύ πριν από τις αψιμαχίες και κατέληξαν να αναγκαστούν να ψεκάσουν με σπρέι πιπεριού πολλά άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα βίντεο έδειχναν μάχες μεταξύ διαδηλωτών έξω από το Μουσείο Ανοχής του Λος Άντζελες, όπου η ηθοποιός Gal Gadot οργάνωσε μια προβολή με πλάνα από τις θηριωδίες της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς που διαπράχθηκαν κατά την εισβολή στο Ισραήλ.

Το πλάνο διάρκειας 47 λεπτών, που παρασχέθηκε από τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταδόθηκε χθες το βράδυ σε ένα επιλεγμένο κοινό από διασημότητες και προσωπικότητες με επιρροή στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.

Περίπου 200 άτομα παρακολούθησαν την προβολή, αν και η Gadot δεν ήταν παρούσα, ούτε κάποιοι μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ, σύμφωνα με τους LA Times. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην απεργία SAG-AFTRA, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις χθες (8/11) .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεν είναι σαφές εάν κάποιος τέθηκε υπό κράτηση λόγω των συγκρούσεων, ανέφερε το ABC7 . Ένας εκπρόσωπος του LAPD είπε στην DailyMail.com ότι δεν επιβεβαιώθηκαν συλλήψεις μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Το Μουσείο Ανοχής

Το Μουσείο Ανοχής, που άνοιξε το 1993, έχει σκοπό να εξετάσει την ιστορία των προκαταλήψεων σε όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση στο Ολοκαύτωμα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Guy Nattiv, ο οποίος πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία, επιβεβαίωσε στο i24 ότι η Gadot και ο σύζυγός της, Yaron Varsano, «βοήθησαν να γίνει αυτό δυνατό».

Το βίντεο χρησιμεύει ως καταδικαστική καταγραφή των θηριωδιών που διέπραξαν τρομοκράτες της Χαμάς κατά των ισραηλινών κοινοτήτων στα σύνορα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, όπου δολοφονήθηκαν 1.400 άνθρωποι και απήχθησαν 240 όμηροι.

Ο Nattiv, ένας αυτοαποκαλούμενος ουμανιστής που υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών, αναφέρθηκε στο Ολοκαύτωμα για να τονίσει την αιτία του.

«Ως κινηματογραφιστής, ορκίστηκα ότι αυτές οι εικόνες της 7ης Οκτωβρίου δεν θα ξεχαστούν και ο κόσμος θα τις δει. Γιατί τώρα αρχίζει η άρνηση – είναι ψεύτικο, δεν είναι ψεύτικο (…) Δεν μπορούμε να περάσουμε σιωπηλά», είπε στο i24.

Το σχέδιο ήταν να φιλοξενήσει μια ενιαία προβολή για 120 θεατές, με πιθανές πρόσθετες προβολές με βάση τη λήψη της, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Το περιεχόμενο του βίντεο λέγεται ότι είναι βαθιά ανησυχητικό και έχει ήδη παρακολουθηθεί από πολλούς ξένους δημοσιογράφους και μέλη της ισραηλινής Κνεσέτ.

Το βίντεο προβλήθηκε με τον τίτλο «Bearing Witness to the 7th October Massacre» στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το The Wrap .