Σάλος έχει ξεσπάσει στη γαλλική λογοτεχνική σκηνή γύρω από τον Καναδο-Αϊτινό συγγραφέα Τελισόν Ορελιέν. Ο 38χρονος δημιουργός, ο οποίος απέσπασε το Prix du Roman Fnac για το μυθιστόρημά του C’était ça ou mourir («Αυτό ή ο θάνατος») και διεκδικεί τα βραβεία Goncourt και Renaudot, κατηγορείται από την ομάδα Balance ton Claude για εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή του έργου του. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι η ανάλυση του κειμένου μέσω του λογισμικού Pangram έδειξε αποτέλεσμα «100% AI», προκαλώντας έντονες συζητήσεις.

Η απάντηση του συγγραφέα

Ο Ορελιέν, ο οποίος γεννήθηκε στην Αϊτή και μετακόμισε στο Μόντρεαλ το 2010, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

«Πάντα αγαπούσα τη δημιουργία και τη λογοτεχνία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να ένιωθα την ανάγκη να χρησιμοποιήσω μια μηχανή», δήλωσε στην εφημερίδα Libération, προσθέτοντας ότι μαζί με τον εκδότη του ετοιμάζει φάκελο που θα αποδεικνύει πως το βιβλίο γράφτηκε από τον ίδιο.

«Οι παραδόσεις μου είναι αϊτινές και καραϊβικές. Οι εικόνες, οι επαναλήψεις και οι ρυθμοί είναι η ζωντανή λέξη, είναι δικά μου», ανέφερε.

Στο πλευρό του τάχθηκε και ο εκδοτικός οίκος Grasset, ο οποίος χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εξαιρετικά προσβλητικές για έναν συγγραφέα με μια εξαιρετική διαδρομή ζωής», υποστηρίζοντας ότι το έργο του είναι «πρωτότυπο και ισχυρό».

Το μυθιστόρημα αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που εγκαταλείπει την Αϊτή λόγω της βίας των συμμοριών και περιγράφει την πορεία του μέχρι τον Καναδά, όπου ανακαλύπτει ξανά «το δικαίωμα να αναπνέει χωρίς φόβο».

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τα όρια και την αξιοπιστία των ανιχνευτών τεχνητής νοημοσύνης. Τα εργαλεία αυτά δεν πιστοποιούν την ταυτότητα του συντάκτη, αλλά βασίζονται σε στατιστικά γλωσσικά μοτίβα, τα οποία συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανιχνευτές δυσκολεύονται να αξιολογήσουν κείμενα με ιδιαίτερες πολιτισμικές αναφορές ή ιδιώματα της Καραϊβικής, ενώ παράλληλα η χρήση της τεχνολογίας για απλή επιμέλεια ή τροποποίηση περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα.

Παράλληλα, η περίπτωση αυτή θυμίζει την πρόσφατη περιπέτεια του συγγραφέα Τζαμίρ Ναζίρ, στον οποίο τελικά αποδόθηκε εκ νέου το βραβείο Commonwealth Short Story, όταν οι διοργανωτές πείστηκαν για την αυθεντικότητα του έργου του.

Ο γεννημένος στην Αϊτή Ορελιέν, πρώην δημοσιογράφος στον Καναδά, βλέπει το μυθιστόρημά του να σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία και να οδεύει προς μετάφραση σε περίπου 20 γλώσσες. Ο ίδιος απορρίπτει τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας στη Libération ότι το πρώτο προσχέδιο του βιβλίου είχε ολοκληρωθεί το 2019, πολύ πριν από την ευρεία εξάπλωση των εργαλείων παραγωγής κειμένου AI.