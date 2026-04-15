Ένας 59χρονος Γάλλος έγινε κάτοχος ενός έργου του Πάμπλο Πικάσο αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, έχοντας δαπανήσει μόλις 100 ευρώ για έναν λαχνό σε φιλανθρωπική λοταρία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (14/4).

Ο νικητής, ο Αρί Ονταρά, μηχανικός λογισμικού με έδρα το Παρίσι, αναδείχθηκε τυχαία μέσα από 120.000 συμμετοχές που διαχειρίστηκε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s. Κάθε λαχνός κόστιζε 100 ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα προορίζονται για την ενίσχυση της έρευνας σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο ίδιος δήλωσε έκπληκτος όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά για τη νίκη του, τονίζοντας ότι δεν περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα από τη συμμετοχή του.

Η δράση με τίτλο «1 Πικάσο για 100 ευρώ», που ξεκίνησε το 2013, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης αυθεντικών έργων τέχνης, ενισχύοντας παράλληλα κοινωνικούς σκοπούς.

Το φετινό έπαθλο, στην τρίτη κατά σειρά διοργάνωση, ήταν το έργο «Tête de Femme», (“Κεφάλι Γυναίκας”) ένα πορτρέτο σε χαρτί που δημιούργησε ο Πικάσο το 1941. Για πρώτη φορά εξαντλήθηκαν και οι 120.000 λαχνοί, με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ να κατευθύνεται στη γκαλερί Opera Gallery, ιδιοκτήτρια του έργου, και τα υπόλοιπα – περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ- να διατίθενται στο γαλλικό Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ.

Στην πρώτη διοργάνωση, το 2013, συγκεντρώθηκαν 4,8 εκατομμύρια ευρώ και το έργο «Ο Άνδρας με το Καπέλο της Όπερας» κατέληξε σε έναν νεαρό Αμερικανό, με τα έσοδα να στηρίζουν τη διατήρηση της πόλης Τύρου στον Λίβανο, μνημείου της UNESCO.

Αντίστοιχα, το 2020, μια Ιταλίδα κέρδισε το έργο «Nature Morte», έχοντας λάβει τον λαχνό ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Τα χρήματα τότε διατέθηκαν σε κατασκευή υποδομών υγιεινής σε σχολεία και κοινότητες στην Αφρική.

