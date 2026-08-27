Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο Παλαίκαστρο Σητείας η πολιτιστική και γαστρονομική εκδήλωση Γεύσεις Κληρονομιάς της Κρήτης, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία, την παράδοση, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Από νωρίς το απόγευμα, το Παλαίκαστρο γέμισε με κατοίκους της περιοχής, επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη αλλά και πολλούς Έλληνες και ξένους τουρίστες, οι οποίοι επέλεξαν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να γνωρίσουν από κοντά την αυθεντική πλευρά της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση ανέδειξε το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των επισκεπτών για δράσεις που συνδυάζουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την τουριστική εμπειρία.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν τα τοπικά προϊόντα και οι άνθρωποι που τα δημιουργούν. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να γνωρίσουν προϊόντα της κρητικής γης, μέσα από γευστικές δοκιμές και παρουσιάσεις. Ξεχωριστή παρουσία είχαν τα προϊόντα χαρουπιού της Αρωδαμός, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ζήρου, τα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα Κουβαράκη, το αγνό μέλι Μαγγασά, καθώς και οι εκλεκτές ποικιλίες κρασιού της Μονής Τοπλού, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες τον πλούτο και τη διαφορετικότητα της τοπικής παραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι δράσεις που έφεραν το κοινό πιο κοντά στις παραδοσιακές τέχνες. Η παρουσίαση του παραδοσιακού αργαλειού από το Χειροποίητο Αργαστήρι, η παρουσία του οργανοποιού Χατζηαντωνάκη και η γνωριμία με την τέχνη κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων ανέδειξαν επαγγέλματα και τεχνικές που αποτελούν ζωντανό κομμάτι της κρητικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, η έκθεση φωτογραφίας του Μανώλη Τσαντάκη ταξίδεψε το κοινό μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, των ανθρώπων, των ηθών και των τοπίων της Κρήτης, ενώ το workshop κεραμικής έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετάσχουν βιωματικά και να γνωρίσουν την τέχνη του πηλού.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε το livecooking, όπου παραδοσιακές κρητικές συνταγές παρασκευάστηκαν ζωντανά μπροστά στο κοινό, με πρωταγωνιστές τα τοπικά προϊόντα. Τα πλούσια κεράσματα που προσφέρθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς ανέδειξαν στην πράξη την έννοια της κρητικής φιλοξενίας. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ζωντανή κρητική μουσική και παραδοσιακούς χορούς, δημιουργώντας ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι που παρέσυρε κατοίκους και επισκέπτες και έδωσε στην εκδήλωση τον χαρακτήρα μιας μεγάλης γιορτής πολιτισμού.

Η ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και η παρουσία τουριστών από διαφορετικές χώρες επιβεβαίωσαν ότι η γαστρονομία, η παράδοση και ο πολιτισμός μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας της Ανατολικής Κρήτης. Η εκδήλωση λειτούργησε ως ένας ζωντανός χώρος γνωριμίας των επισκεπτών με την τοπική παραγωγή, τους ανθρώπους, τις τέχνες και τις παραδόσεις του τόπου, δημιουργώντας μια εμπειρία πέρα από το κλασικό τουριστικό προϊόν.

Οι «Γεύσεις Κληρονομιάς της Κρήτης» απέδειξαν ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να παραμένει ζωντανή όταν μοιράζεται, βιώνεται και μεταδίδεται στις επόμενες γενιές.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η διοργάνωση να αποτελέσει έναν σταθερό ετήσιο θεσμό για το Παλαίκαστρο και την ευρύτερη περιοχή της Σητείας, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας, της πολιτιστικής ταυτότητας και της Ανατολικής Κρήτης ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών.

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης γίνεται δυνατή χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη των Μεγάλων Χορηγών, του Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, με τη διαχρονική παρουσία του στην Κρήτη και τη σταθερή στήριξή του στις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγούς του νησιού, καθώς και των Φυσικών Μεταλλικών Νερών Ζαρός, ενός προϊόντος άρρηκτα συνδεδεμένου με τη φυσική ομορφιά και τον πλούτο της κρητικής γης. Με τη στήριξή τους, ενισχύουν δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη σημαντικών χορηγών επικοινωνίας, χορηγών και τοπικών επιχειρήσεων, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ανάδειξη της γαστρονομίας, της φιλοξενίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Σητείας.

Τη διοργάνωση υποστήριξαν οι Zougla.gr και Greece_is ως χορηγοί επικοινωνίας, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των Detorakis, Εστιατορίου Βάι, Εστιατορίου Χιώνα, Ταβέρνας Κονάκι, Μύθος, Οινωδείον, Ρακί Μεζέ, Φινιστρίνι, CaféBarCenter και ExodosCafé.Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η προσφορά των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τα κεράσματα της βραδιάς, μεταξύ των οποίων οι Ρεγγίνα Σφολιατοειδή, Ζαχαροπλαστείο Μέλισσα, ζαχαροπλαστείο SweetLab, Αρτοποιείο Μπελιμπασάκης, Αρτοποιείο Γεώργιος Μαυροκουκουλάκης, Κρεοπωλείο Ζυμπραγός, Κρεατοτεχνείο Μαζωνάκης και Εστιατόριο Ελλάς.

Η έμπρακτη στήριξη όλων αποτέλεσε σημαντικό μέρος της επιτυχίας της εκδήλωσης και ανέδειξε τη δύναμη της τοπικής συνεργασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Πολιτιστικής Διπλωματίας και του Δήμου Σητείας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ως μιας διοργάνωσης που προβάλλει τον πολιτισμό ως μέσο συνεργασίας, ανάπτυξης και διεθνούς εξωστρέφειας. Διοργανώτρια της εκδήλωσης είναι η εταιρεία MiyakiHelios, με την επιμέλεια, τον συντονισμό και την οργάνωση της Λούσης Σακελλαροπούλου, η οποία, μέσα από δράσεις που συνδέουν τη γαστρονομία με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, επιδιώκει να αναδείξει τη μοναδική ταυτότητα της Κρήτης και να δημιουργήσει αυθεντικές εμπειρίες που προβάλλουν τον τόπο, τους ανθρώπους του και την πλούσια πολιτιστική και γαστρονομική του κληρονομιά.

Στην διοργάνωση συνέβαλλαν ενεργά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγγασά και ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου Ίτανος οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ραντεβού του χρόνου!