Η Ανατολική Κρήτη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού, γαστρονομίας και τοπικής δημιουργίας. Το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, το Παλαίκαστρο Σητείας, 19:00-24:00, γίνεται σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών μέσα από την εκδήλωση «Γεύσεις Κληρονομιάς της Κρήτης», μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον γαστρονομικό πλούτο, τις παραδοσιακές τέχνες και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικά προϊόντα της κρητικής γης, μέσα από γευστικές δοκιμές και παρουσιάσεις τοπικών παραγωγών.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα προϊόντα χαρουπιού της εταιρείας Αρωδαμός, που αναδεικνύουν τη διατροφική αξία και τη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ζήρου, σύμβολο της κρητικής διατροφής, τα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα του Κουβαράκη που παρασκευάζονται με σεβασμό στην τοπική τυροκομική παράδοση, το αγνό μέλι του Μαγγασά αποτέλεσμα της πλούσιας κρητικής χλωρίδας και της μελισσοκομικής παράδοσης του τόπου, καθώς και τις εκλεκτές ποικιλίες κρασιού της Μονής Τοπλού οι οποίες εκφράζουν τον μοναδικό αμπελώνα της Σητείας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει επίδειξη παραδοσιακού αργαλειού από το Χειροποίητο Αργαστήρι, γνωρίζοντας από κοντά την τέχνη της υφαντικής, ενώ ο οργανοποιός Χατζηαντωνάκης θα παρουσιάσει την κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, αναδεικνύοντας μια τέχνη άρρηκτα συνδεδεμένη με την κρητική μουσική παράδοση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η έκθεση φωτογραφίας του Μανώλη Τσαντάκη, η οποία αποτυπώνει την καθημερινότητα, τα ήθη και τα τοπία της κρητικής γης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη workshop κεραμικής, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν βιωματικά την τέχνη του πηλού, καθώς και livecooking, όπου παραδοσιακές συνταγές θα ζωντανέψουν μπροστά στο κοινό με βασικό πρωταγωνιστή τα τοπικά προϊόντα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται πλούσια κεράσματα, αναδεικνύοντας την αυθεντική έννοια της κρητικής φιλοξενίας, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με ζωντανή κρητική μουσική και τη συμμετοχή χορευτικού συλλόγου, μεταφέροντας στους επισκέπτες τη ζωντάνια και τη δύναμη της κρητικής παράδοσης.

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης γίνεται δυνατή, χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη των Μεγάλων Χορηγών, του Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, με τη διαχρονική παρουσία του στην Κρήτη και τη σταθερή στήριξή του στις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγούς του νησιού, καθώς και των Φυσικών Μεταλλικών Νερών Ζαρός, ενός προϊόντος άρρηκτα συνδεδεμένου με τη φυσική ομορφιά και τον πλούτο της κρητικής γης. Με τη στήριξή τους, ενισχύουν δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης.

Η διοργάνωση έχει τη σημαντική υποστήριξη των χορηγών επικοινωνίας Zougla.gr και Greece_is, συμβάλλοντας στην ευρεία προβολή της εκδήλωσης σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Σημαντική είναι η συμβολή των χορηγών που στηρίζουν έμπρακτα τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της γαστρονομίας και της φιλοξενίας της ευρύτερης περιοχής της Σητείας.

Πολύτιμη είναι και η υποστήριξη του Detorakis, η οποία ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της περιοχής.

Το Εστιατόριο Βάι και το Εστιατόριο Χιώνα, γνωστό για την ποιοτική του κουζίνα και την αυθεντική φιλοξενία του όπως και η Ταβέρνα Κονάκι, Μύθος, και το Οινωδείον, το Ρακί Μεζέ και το Φινιστρίνι οι οποίες με τη διαχρονική παρουσία και την ποιότητα των υπηρεσιών τους συμβάλλουν στην προβολή της τοπικής γαστρονομίας και της κρητικής φιλοξενίας. Το Café Bar Center και το Exodos Café, αγαπητοί χώροι συνάντησης της τοπικής κοινωνίας, στηρίζουν την προσπάθεια.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση έχουν και οι επιχειρήσεις που θα προσφέρουν τα κεράσματα, αναδεικνύοντας την αυθεντική κρητική φιλοξενία μέσα από γεύσεις και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η Ρεγγίνα Σφολιατοειδή, το Ζαχαροπλαστείο Μέλισσα και το Sweet Lab θα προσφέρουν εκλεκτές γλυκές και αλμυρές δημιουργίες, ενώ το Αρτοποιείο Μπελιμπασάκης και το Αρτοποιείο Γεώργιος Μαυροκουκουλάκης, με τη μακρά παράδοση στην αρτοποιία, θα συμβάλουν με φρέσκα αρτοσκευάσματα και παραδοσιακές γεύσεις.

Παράλληλα, το Κρεοπωλείο Ζυμπραγός και το Κρεατοτεχνείο Μαζωνάκης, γνωστά για την ποιότητα και την επιλογή των προϊόντων τους, καθώς και το Εστιατόριο Ελλάς, που διαχρονικά προσφέρει αυθεντικές γεύσεις της κρητικής κουζίνας, συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και φιλοξενίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Πολιτιστικής Διπλωματίας και του Δήμου Σητείας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της, ως μιας διοργάνωσης που προβάλλει τον πολιτισμό ως μέσο συνεργασίας, ανάπτυξης και διεθνούς εξωστρέφειας.

Διοργανώτρια της εκδήλωσης είναι η Miyaki Helios, με την επιμέλεια, τον συντονισμό και την οργάνωση της Λούσης Σακελλαροπούλου, η οποία, μέσα από δράσεις που συνδέουν τη γαστρονομία με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, επιδιώκει να αναδείξει τη μοναδική ταυτότητα της Κρήτης και να δημιουργήσει αυθεντικές εμπειρίες που προβάλλουν τον τόπο, τους ανθρώπους του και την πλούσια πολιτιστική και γαστρονομική του κληρονομιά.

Στην διοργάνωση συμβάλλουν ενεργά ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου Ίτανος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγγασά, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η παρουσία όλων των παραπάνω επιχειρήσεων αποδεικνύει τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας και τη διάθεση συνεργασίας για την ανάδειξη της Σητείας ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών.

Οι «Γεύσεις Κληρονομιάς της Κρήτης» δεν αποτελούν μόνο μια γαστρονομική εκδήλωση. Αποτελούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού, παράδοσης και φιλοξενίας, που αναδεικνύει τους ανθρώπους, τα προϊόντα και τις αξίες της κρητικής γης, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία, τον πολιτιστικό τουρισμό και τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων και πολιτιστικών φορέων.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Σας περιμένουμε το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, στο Παλαίκαστρο Σητείας, για να γιορτάσουμε μαζί την κρητική γαστρονομία, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική, δημιουργία και αυθεντική κρητική φιλοξενία.