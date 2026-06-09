Μετά τη βραβευμένη ταινία του «Με Αξιοπρέπεια», ο Δημήτρης Κατσιμίρης επιστρέφει με τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, «Γελοίοι Έρωτες», η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Προβολές

Δευτέρα 15 και 22 Ιουνίου στο θερινό σινεμά Κάρμεν (Παπαδά 40, δίπλα στο Μετρό Κατεχάκη).

Έξι κωμικοτραγικές ιστορίες εμμονής, πάθους και παραλογισμού, με κοινό άξονα το διαχρονικό και αντιφατικό φαινόμενο του έρωτα. Ένα ταξίδι στη δίνη της επιθυμίας και της τρέλας, όπου το swinging, οι πλατωνικοί έρωτες, οι έντονοι χωρισμοί και τα υποκατάστατα της ανθρώπινης επαφής συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ανθρώπινων σχέσεων.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Οι «Γελοίοι Έρωτες» προσφέρουν μια ωμή και ρεαλιστική ματιά στις πλευρές του έρωτα που συχνά αποφεύγουμε να αντικρίσουμε: τη ζήλια, την εμμονή, την αυτοκαταστροφή και την απώλεια ελέγχου. Οι ήρωες της ταινίας, καθώς χάνουν σταδιακά την επαφή με τον ίδιο τους τον εαυτό, βυθίζονται στα πιο σκοτεινά βάθη της ψυχής τους, αποκαλύπτοντας πώς το ερωτικό πάθος μπορεί να αποδομήσει την ανθρώπινη υπόσταση.

Μέσα από μια καταιγιστική δίνη συναισθηματικής έντασης και παραλογισμού, η ταινία θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα: μας μετατρέπει ο έρωτας σε γελοία υποκείμενα ή μήπως, όσο παράδοξος και αντιφατικός κι αν είναι, αποτελεί την ίδια την ουσία της ζωής;

Ηθοποιοί: Γιώργος Γερωνυμάκης, Μυρτώ Κουλουρίδη, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Χριστοφιλάκης, Εύη Δόβελου, Ζαχαρίας Γουέλα, Ζακ Σιμχά, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Δημήτρης Μαγκλάρας, Άγγελος Λιάγκος, Κώστας Μπάρας, Βάλια Κουμπή, Θανάσης Κρομλίδης, Κουσούρι Χάρμπαλη

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κατσιμίρης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Λυμπερόπουλος GSC

Μοντάζ – Τrailer: Μάνος Μακρυγιαννάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Κοστούμια: Ελένη Ζαφειροπούλου

Ηχοληψία-Σχεδιασμός Ήχου – Μιξάζ: Παύλος Χάρμπαλης, Γιώργος Σαραντινός Μακιγιάζ: Ειρήνη Διπλάρου

Boom – Βοηθός Ηχοληψίας: Μαρίνα Σπαγουλάκη, Μιχάλης Μάγνης

Βοηθός Σκηνοθέτης: Κωνσταντίνος Γραμματικάκης

Σκριπτ – Βοηθός Σκηνοθέτης: Βασίλης Μακρής

Α΄ Βοηθός Κάμερας- Gaffer: Γιώργος Μαργετουσάκης

Colorist-DCP Mastering: Φοίβος Πέτοικας ONEKNOB

Βοηθός Παραγωγής: Γρηγόρης Καπανέας

BTS: Κωνσταντίνα Σβώλη, Γρηγόρης Καπανέας

Μουσική: Their Methlab

Διεύθυνση – Εκτέλεση Παραγωγής: Νικολέτα Γελαδάρη

Σχεδιασμός Αφίσας: Μαριάννα Καρακώστα

Συμπαραγωγοί: Θάνος Λυμπερόπουλος Kiss The Frog, Μάνος Μακρυγιαννάκης Punch Drunk Films

Παραγωγή: Δημήτρης Κατσιμίρης

Βιογραφικό Σεναριογράφου – Σκηνοθέτη

O Δημήτρης Κατσιμίρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο. Έχει σπουδάσει και ασκήσει το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως συγγραφέας και σκηνοθέτης στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Έχει γράψει δύο θεατρικά έργα Η αυτοκτονία μου (2014), Το Έμβρυο (2015) και έχει σκηνοθετήσει τις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες Γενέθλια (2016), Μαμά, γύρισα (2017) και Fake News (2018). Έχει σκηνοθετήσει δύο μεγάλου μήκους ταινίες Με Αξιοπρέπεια (Βραβείο Κοινού στο 63ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2022) και Γελοίοι Έρωτες (Επίσημη Συμμετοχή στο 66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2025.)