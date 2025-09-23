Ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette έχοντας διανύσει μια από τις πιο πετυχημένες σεζόν της καριέρας του συμπρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον και του Τζέικ Τζίλενχαλ στον πολυσυζητημένο «Οθέλλο», ήρθε στη χώρα μας από τη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά αποκλειστικά για να ερμηνεύσει υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Ιόλης Ανδρεάδη τον θεατρικό μονόλογο «Αρτώ-Βαν Γκογκ».

Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που έγραψαν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης εμπνευσμένο από το δοκίμιο του Αντονέν Αρτώ «Βαν Γκογκ: ο αυτόχειρας της κοινωνίας», που δημοσιεύτηκε το 1947, ένα χρόνο πριν τον θάνατο του συγγραφέα.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου και παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους, μόνο για 15 παραστάσεις, κάθε βράδυ από Τετάρτη έως Κυριακή στις 8μμ, έως τις 19 Οκτωβρίου.

Δείτε σε αυτές τις φωτογραφίες τον Gene Gillette να ερμηνεύει τον Αντονέν Αρτώ.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/arto/ban-gkogk