Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε ξανά μαμά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδέχτηκε το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ τον περασμένο μήνα στο Παρίσι, όπως αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό PEOPLE.

Σημειώνεται ότι μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ τον 15χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Thor: Love and Thunder» είχε μοιραστεί στο περιοδικό Harper’s Bazaar τον Απρίλιο την ευχάριστη είδηση.

«Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Το PEOPLE επιβεβαίωσε τη σχέση της Πόρτμαν με τον Γάλλο μουσικό τον Μάρτιο του 2025, αφού πρώτα είχε γίνει γνωστή από το γαλλικό μέσο Voici.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Portman (@natalieportman)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ