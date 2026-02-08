Μια ιστορική παμπ, το George Inn, στην καρδιά του Λονδίνου, ενώνει αιώνες βρετανικής λογοτεχνίας άφθονης μπύρας, αλλά και άλλων ποτών. Πρόκειται για μια παμπ που υπάρχει από την εποχή του Μεσαίωνα, την οποία επισκέπτονταν αρκετά συχνά ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ και ο Τσαρλς Ντίκενς, οι οποίοι πέρα από την αγάπη τους για τη λογοτεχνία μοιράζονταν και τη λατρεία τους για την… μπύρα.

Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο διασημότερος θεατρικός συγγραφέας της αγγλικής γλώσσας, και ο Τσαρλς Ντίκενς, ο κορυφαίος μυθιστοριογράφος της βικτωριανής εποχής, δύο σύχναζαν στο George Inn, στην Borough High Street, όπου συζητούσαν για τα λογοτεχνικά τους πεπραγμένα, καταναλώνοντας παράλληλα αρκετά ποτήρια μπύρας.

Το George Inn βρίσκεται στο ίδιο σημείο από τα μεσαιωνικά χρόνια, αν και το σημερινό κτήριο χρονολογείται από το 1677, αφού το προηγούμενο καταστράφηκε μετά από μεγάλη πυρκαγιά. Είναι το μοναδικό σωζόμενο galleried coaching inn του Λονδίνου, έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο Grade I και ανήκει στο National Trust, ενώ σήμερα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Greene King. Η ξύλινη νότια όψη του και το ιστορικό του βάρος το καθιστούν ξεχωριστό.

Δείτε βίντεο από την παμπ George Inn

Στο εσωτερικό της παμπ, ο επισκέπτης συναντά μια σειρά από μικρά, συνδεδεμένα μπαρ στο ισόγειο. Το Parliament Bar εξυπηρετούσε κάποτε τους ταξιδιώτες των αμαξών, ενώ τα παλιά δωμάτιά του έχουν πλέον μετατραπεί σε εστιατόριο. Το Middle Bar, γνωστό παλαιότερα ως Coffee Room, ήταν ένας από τους χώρους που ο Τσαρλς Ντίκενς γνώριζε καλά. Η παμπ εμφανίζεται μάλιστα στα έργα του, «Little Dorrit» και «Our Mutual Friend».

Σήμερα, το George Inn απέχει πολύ από την ατμόσφαιρα που γνώριζαν ο Σαίξπηρ και ο Ντίκενς. Προβάλλεται ως «φιλική προς τις οικογένειες» παμπ, γεμάτη ντόπιους, τουρίστες, εργαζόμενους της πόλης και φιλάθλους που παρακολουθούν ποδόσφαιρο στις οθόνες. Η εικόνα του συγγραφέα που γράφει με το φτερό στο χέρι έχει αντικατασταθεί από laptops και κινητά.

Αν κανείς σταθεί κοντά στον πάγκο λίγο πριν το κλείσιμο της παμπ, ίσως μπορέσει να νιώσει κάτι από την αύρα του παρελθόντος.

Δείτε ένα εντυπωσιακό βίντεο από το εσωτερικό της παμπ George Inn

Αν και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι «εφηύρε» την κοινωνική κατανάλωση αλκοόλ, θεωρείται ευρέως αποδεκτό ότι οι πρώτες πραγματικές δημόσιες ταβέρνες γεννήθηκαν στη Βρετανία. Μετά την αποχώρηση των Ρωμαίων, οι tabernae – χώροι φαγητού, ποτού και διαμονής – μετατράπηκαν σταδιακά σε alehouses, όπου οι Βρετανοί μπορούσαν να πιούν και να κοινωνικοποιηθούν. Από τότε, οι παμπ έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής.

Η σύνδεση αλκοόλ και λογοτεχνίας ξεπερνά σύνορα, γενιές και λογοτεχνικά ρεύματα. Στη Βρετανία, με την πλούσια παράδοση τόσο στη γραφή όσο και στις παμπ, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλά στέκια μεγάλων συγγραφέων συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα.