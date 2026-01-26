«Για 5 χρόνια». Μια φράση που υπήρξε μόνιμη επωδός στα χείλη χιλιάδων μεταναστών, καθώς εγκατέλειπαν την Ελλάδα και την Κύπρο με προορισμό την Αυστραλία.

Αυτή η φράση έγινε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, αφιερωμένου στον Ελληνισμό της Πέμπτης Ηπείρου.

Για την πλειονότητα όσων αποφάσισαν να ξενιτευτούν, καθοδηγούμενοι από την ανάγκη της επιβίωσης, η επιστροφή στην πατρίδα μετά την περίφημη πενταετία έμεινε τελικά ένα ανεκπλήρωτο όνειρο.

Πώς βίωσαν τον αποχωρισμό από τα πάτρια εδάφη και τους οικείους τους; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία;

Πώς κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και να προκόψουν; Με ποιον τρόπο διατήρησαν και μετέδωσαν στα παιδιά τους τη γλώσσα, τις παραδόσεις και εν γένει την πολιτισμική τους ταυτότητα;

Και, τελικά, γιατί τα «5 χρόνια» μετατράπηκαν σε μια ολόκληρη ζωή στην ξενιτιά;

Στα παραπάνω και σε πολλά ακόμη επιμέρους ερωτήματα δίνει απαντήσεις το ντοκιμαντέρ «For Five Years – The Return That Never Came» («Για 5 Χρόνια – Η Επιστροφή Που Δεν Πραγματοποιήθηκε Ποτέ»), το οποίο βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής από τις εταιρείες Story Frames και Nephos Ilaron, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Μάρκελλου Πετρόπουλου.

Η κινηματογραφική αυτή παραγωγή αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στα χρονικά που επιχειρεί μια σφαιρική και ουσιαστική ανασκόπηση της μετανάστευσης Ελλήνων και Κυπρίων στην Αυστραλία και της δημιουργίας μιας δεύτερης πατρίδας στους Αντίποδες.

Πρόκειται για ένα οδοιπορικό ζωής, αφιερωμένο στους πατεράδες και τις μητέρες μετανάστες, που με αμέτρητους κόπους και ανείπωτες θυσίες έθεσαν τα θεμέλια για το λαμπρό μέλλον των παιδιών τους.

Στον πυρήνα του αφιερώματος βρίσκεται η αναδρομή στη διαδρομή ανθρώπων που κάποτε πήραν τη δύσκολη απόφαση να φύγουν από τα πάτρια εδάφη, διέσχισαν πολυκύμαντες θάλασσες και ξεκίνησαν από το μηδέν μια νέα ζωή σε έναν άγνωστο τόπο.

Οι συνεντεύξεις και οι κινηματογραφικές λήψεις πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αυστραλία, ενώ το έργο αξιοποιεί έναν σπάνιο αρχειακό θησαυρό, αποτέλεσμα δεκαετούς συλλογής και καταγραφής, που περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Το ντοκιμαντέρ προορίζεται να παρουσιαστεί σε κινηματογράφους, τηλεοπτικούς σταθμούς, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο την ανάδειξη της ζωής, του ιστορικού αποτυπώματος και των αξιών των Ελλήνων και Κυπρίων μεταναστών στην Αυστραλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το φιλόδοξο αυτό έργο θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή:neoskosmos.com