Η ομάδα θεάτρου Άναμ(μ)α παρουσιάζει τον θεματικό κύκλο παραστάσεων «Για ένα Θέατρο των Ιστοριών», μια καλλιτεχνική πρόταση εμπνευσμένη από τον Κώστα Γάκη και τη Νατάσα Φαίη Κοσμίδου. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, το Θέατρο των Ιστοριών αποτελεί ένα κοινωνικό πείραμα που επιχειρεί να κρατήσει ζωντανές στη σκηνή ιστορίες ανθρώπων και κοινοτήτων που αντιστέκονται στη βαρβαρότητα της εποχής μας με τρυφερότητα, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια.

Το φιλόξενο Θέατρο Καλλιρρόης γίνεται ο τόπος όπου ξεδιπλώνονται τέσσερις ξεχωριστές παραστάσεις με κοινωνικές και «κοσμοαλλακτικές» αναφορές: μία με ιστορίες γυναικών της αρχαιότητας και λαών του σήμερα που βιώνουν τον πόλεμο, μία με ιστορίες ανθρώπων «σπασμένων» από το βάρβαρο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, μία με ιστορίες παιδιών που μεγαλώνουν σε σπίτια φιλοξενίας και μία με ιστορίες ανυπότακτων γελωτοποιών που ασκούν ξεκαρδιστική κριτική στο σύστημα. Ιστορίες και παραστάσεις που δηλώνουν την παρουσία, το κοινωνικό βλέμμα, την ανθρώπινη ζεστασιά, το κοινοτικό συναίσθημα, την καθημερινή μετατόπιση προς το ανθρωπινότερο το άνοιγμα ενός σταθερού διαλόγου με την κοινότητα.

Ο Κώστας Γάκης συνοδεύει ζωντανά με πιάνο, κιθάρα και άλλα όργανα και τις τρεις αυτές παραστάσεις παίζοντας τη μουσική και τα τραγούδια που έχει ο ίδιος συνθέσει. Η Νατάσα Φαίη Κοσμίδου υποδέχεται σε κάθε παράσταση το κοινό και ανοίγει την βεντάλια της συζήτησης μετά από κάθε παράσταση. Οι δυο τους υπογράφουν τη σκηνοθεσία των τριών έργων και την υποκριτική καθοδήγηση των τριών ομάδων.

Οι τέσσερις παραστάσεις του κύκλου:

ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη & ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ από την Παλαιστίνη

«Για να γράψω ποίηση που δεν θα είναι πολιτική πρέπει να ακούω τα πουλιά και για να ακούσω τα πουλιά πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί» – Marwan Makhoul

Μια παράσταση που ενώνει την αντιπολεμική τραγωδία του Ευριπίδη με τη σύγχρονη βαρβαρότητα που έζησε και δυστυχώς ζει ακόμη η Παλαιστίνη. Μια κραυγή μνήμης, πένθους και αντίστασης. Δραματουργικά, το αρχαίο δράμα του Ευριπίδη πλέκεται περίτεχνα με μαρτυρίες, ποιήματα και σύντομες ιστορίες από τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού σε έναν πυρετικό σκηνικό διάλογο έντονα ανθρώπινο και ξεκάθαρα αντιπολεμικό.

Ημερομηνίες: 7 Μάρτη, 4 Απρίλη στις 21:00

9 Μάη, 6 Ιούνη στις 19:30

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης, Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

Δραματουργία: Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

Μουσική σύνθεση & live μουσική: Κώστας Γάκης

Παίζουν:

Βάσω Βέτσικα, Μυρσίνη Βουρλιώτη, Χριστίνα Ηλία, Μαριέττα-Νικολέττα Κάβουρα, Ελεάνα Κυπαρισσίου, Κερασία Πατσή, Άννα Πλουμίδου, Χριστίνα Πολίτου, Βίκυ Πολυχνιάτου, Άκης Σιδέρης, Ελένη Τζιαμουράνη, Θαλειάννα Τσιρίγου, Ελένη Φισφή, Βάσω Χρυσοστομίδου

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ της Βάσως Χρυσοστομίδου

Κάθε σπασμένο τσιγάρο, μια ιστορία.

Κάθε ιστορία, μια πληγή.

Κάθε πληγή, λίγο φως.

Μια παράσταση για τους «σπασμένους» ανθρώπους της πόλης μας: έναν εναερίτη της ΔΕΗ που προσγειώθηκε απότομα, ένα «χάρτινο» αγόρι που ανακαλύπτει τον σάρκινο εαυτό του, έναν παραχαράκτη βυζαντινών εικόνων, έναν άνθρωπο που σβήνει την ταυτότητά του γιατί ο κόσμος πια δεν τον χωρά, έναν ντελιβερά στα χρόνια της πανδημίας, έναν απολυμένο μιας ανθρωποφαγικής εταιρείας, μια Βουλγάρα καθαρίστρια που επιβίωσε. Μέσα από τις ρωγμές αυτών των ανθρώπων επιβιώνουν το πείσμα, η τρυφερότητα και μια ατίθαση αξιοπρέπεια.

Ημερομηνίες: Παρασκευή 13 Μάρτη,

Σάββατο 25 Απριλίου, Παρασκευή 15 Μάη και Παρασκευή 12 Ιούνη

Ώρα: 20:30

Κείμενο: Βάσω Χρυσοστομίδου

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης & η ομάδα

Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

Μουσική σύνθεση & live μουσική: Κώστας Γάκης

Παίζουν: Μυρσίνη Βουρλιώτη, Ελένη Δημητροπούλου, Χριστίνα Ηλία, Μάρα Λαγγουράνη, Ηλιάνα Νικολοπούλου, Αγγελική Παπανίκου, Γιάννης Παππάς, Χριστίνα Πολίτου, Άννα Ρακοβίτη, Αβραάμ Σεϊρεκίδης, Άκης Σιδέρης

ΤΟΥΜΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, της Δέσποινας Σιμάκη

Αλήθεια, η αγάπη μετριέται με δεσμούς αίματος ή με δεσμούς καρδιάς;

Ιστορίες παιδιών που μεγαλώνουν σε σπίτια φιλοξενίας. Η σχέση τους με τους φροντιστές, τους απόντες-παρόντες γονείς, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τα άλλα παιδιά γίνεται μια καθημερινή περιπέτεια όπου, μέσα σε ένα δύσκολο ιδρυματικό περιβάλλον, επιμένουν το όνειρο, η ελπίδα και η αλληλεγγύη.

Ημερομηνίες: Παρασκευές 27 Φλεβάρη, 27 Μάρτη, 24 Απρίλη στις 20:30, Παρασκευή 29/5 στις 19:00 και στις 21:00 και Παρασκευή 26/2 στις 20:30

Κείμενο: Δέσποινα Σιμάκη

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης, Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

Μουσική σύνθεση & live μουσική: Κώστας Γάκης

Παίζουν: Μυρσίνη Βουρλιώτη, Κωνσταντίνος Καρτσακάλης, Λένα Μαραγκουδάκη, Αλέξης Μαρινέλης, Άννυ Παντελή, Αλκμήνη Πασταλατζή, Αντιγόνη Πετράκη, Σέβη Τριανταφύλλου

ΝΤΑΡΙΟ ΜΠΟΥΦΟ, βασισμένο στο Μιστέρο Μπούφο του Ντάριο Φο

Ένας θίασος 16 θεότρελων γελωτοποιών ανεβαίνει στη σκηνή και δεν αφήνει τίποτα όρθιο!

Μία εκρηκτική θεατρική εμπειρία αφιερωμένη στο πνεύμα και την ανατρεπτική σάτιρα του μεγάλου Ιταλού δραματουργού Ντάριο Φο. Ένας θίασος 16 ηθοποιών μεταμορφώνεται σε μια παρέα αχαλίνωτων γελωτοποιών που εισβάλλουν στη σκηνή με χιούμορ, μουσική, σωματικότητα και ασταμάτητη ενέργεια. Με όπλα τη σάτιρα, την αυτοσχεδιαστική διάθεση και τη θεατρική τρέλα που χαρακτήριζε το έργο του Ντάριο Φο, η παράσταση στήνει ένα πολύχρωμο πανηγύρι σκηνικών καταστάσεων. Οι ηθοποιοί μπλέκουν ρόλους, εποχές και καταστάσεις, σαρκάζοντας την εξουσία, τις κοινωνικές συμβάσεις και την ίδια την πραγματικότητα. Μια παράσταση-γιορτή όπου το γέλιο συναντά την κοινωνική αιχμή και ο γελωτοποιός γίνεται ο πιο αληθινός καθρέφτης της κοινωνίας.

Ημερομηνίες:

3 Απριλίου 17 Απριλίου, 8 Μαΐου 22 Μαΐου, 5 Ιουνίου, 19 Ιουνίου

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης

Εμψύχωση: Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

Μουσική σύνθεση & live μουσική: Κώστας Γάκης

Παίζουν: Αρβανιτόπουλος Λευτέρης, Βουρλιώτη Μυρσίνη, Γρηγορίου Δημήτρης, Κακουριώτη Βιβή, Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ, Κουμπαρούλη Ρένα, Λαγγουράνη Μαρία, Μουστακαλή Ασημίνα, Νικολοπούλου Ηλιάνα, Νοταρίδου Ελένη, Ξανθουδάκης Νεκτάριος, Παπανίκου Αγγελική, Πολίτου Χριστίνα, Ρακοβίτη ‘Αννα, Σπανού Αθανασία, Τσιρίγου Ευθαλία Άννα

Ώρα έναρξης: 20:30

Θέατρο Καλλιρρόης. Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά. Απαραίτητη προ-κράτηση θέσεων μέσω των social media της ομάδας Άναμ(μ)α.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ