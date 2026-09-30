Ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης, το «Για Μια Ζωή Μονάχα», έρχεται στο φως από την Panik Oxygen.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025, άφησε μια πλούσια μουσική παρακαταθήκη, ενώ παράλληλα είχε ηχογραφήσει τραγούδια που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει.

Το «Για Μια Ζωή Μονάχα», σε μουσική στίχους του Σπύρου Κόλλια, είναι ένα από τα ανέκδοτα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη και φέρει τη χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα του.

Με το «Για Μια Ζωή Μονάχα», η φωνή του Μανώλη Λιδάκη επιστρέφει μέσα από ένα νέο τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα των ερμηνειών του και της μουσικής του.



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