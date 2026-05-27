Τι σημαίνει να μαθαίνεις ότι η καρδιά σου σε εγκαταλείπει; Πώς κυλάει ο χρόνος της αναμονής για ένα συμβατό μόσχευμα και τι συμβαίνει μέσα στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου όταν η επιστήμη συναντά το θαύμα της ζωής;

Αυτά τα βαθιά ανθρώπινα, σχεδόν υπαρξιακά ερωτήματα φέρνει στην επιφάνεια «Ο Παρείσακτος», η παράσταση της εταιρείας θεάτρου dispositif σε σκηνοθεσία και δραματουργία του Κωνσταντίνου Αβράμη, που ρίχνει αυλαία αυτή την εβδομάδα στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Απομένουν μόλις τέσσερις τελευταίες παραστάσεις (από Πέμπτη 28/5 έως και την Κυριακή 31/5) για να προλάβετε ένα έργο που ισορροπεί με σπάνια ευαισθησία ανάμεσα στο ντοκουμέντο και τη μυθοπλασία, το όνειρο και την ιατρική πραγματικότητα.

Μια παράσταση-ιεροτελεστία για το «Ξένο» σώμα

Αντλώντας έμπνευση από το ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Γάλλου φιλοσόφου Jean-Luc Nancy, ο Κωνσταντίνος Αβράμης συνθέτει μια καθηλωτική αφήγηση για την πιο οριακή ανταλλαγή: τη μεταμόσχευση καρδιάς. Όπως σημειώνει και ο ίδιος, το έργο λειτουργεί σαν ένας «παραμυθητικός λόγος προς όσους πενθούν και ένας πανηγυρικός προς όσους κέρδισαν ξανά τη ζωή».

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς προϊόν μυθοπλασίας. Η ομάδα dispositif έκανε μια σοβαρή καλλιτεχνική και επιστημονική έρευνα, συγκεντρώνοντας υλικό από συνεντεύξεις με νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και από πανεπιστημιακές έρευνες (σε συνεργασία με το Πάντειο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης) γύρω από τον κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο των μεταμοσχεύσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με τη στήριξη του Ωνάσειου.

Επί σκηνής, οι Γιώργος Γκιόκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη και Ελένη Νιωτάκη, μαζί με τη ζωντανή μουσική του Θοδωρή Οικονόμου, στήνουν μια σπουδή πάνω στα όρια του «Εγώ» και του «Άλλου».

Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό την Παρασκευή 29/5

Η παράσταση της Παρασκευής 29 Μαΐου θα έχει έναν ιδιαίτερο επίλογο. Αμέσως μετά την υπόκλιση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μείνει στον χώρο και να παρακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Νανσύ.

Στο τραπέζι του διαλόγου θα βρεθούν σημαντικοί ακαδημαϊκοί και οι δημιουργοί της παράστασης:

Η Αθηνά Αθανασίου (Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ο Γεράσιμος Κακολύρης (Καθηγητής Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ)

Η Έλενα Τζελέπη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Ο Κωνσταντίνος Αβράμης (Σκηνοθέτης και δραματουργός της παράστασης).

Info

Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32)

Πότε: * Πέμπτη 28/5 στις 20:30

Παρασκευή 29/5 στις 20:30 (Ακολουθεί συζήτηση)

Σάββατο 30/5 στις 20:30

Κυριακή 31/5 στις 19:00

Διάρκεια: 73 λεπτά (καθαρός και πυκνός χρόνος)

Εισιτήρια: 15€ (Κανονικό), 10€ (Φοιτητικό/Μαθητικό), 8€ (Ανέργων/ΑμεΑ), 5€ (Ατέλεια)

Προπώληση: Online μέσω του More.com