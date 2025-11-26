Ο 12χρονος Γεωργιανός Ματέ Μαρτιασβίλι ο οποίος, θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές φωνές παγκόσμια και σαρώνει στο διαδίκτυο με τη σπάνια ευαισθησία και την πανέμορφη φωνή του, θα βρεθεί ανάμεσα σε εξέχοντες καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, σε μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΟΕ ΥΠΠΟ) στο πλαίσιο του 15ου Τακτικού-Θεματικού Συνεδρίου της (Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου).

Αφηγητές οι Γρηγόρης Βαλτινός, Άννα Κουτσαφτίκη, Μαρίζα Κωχ, Μανώλης Μητσιάς, Έλλη Πασπαλά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο δωδεκάχρονος σολίστ Mate Martiashvilly (Ματέ Μαρτιασβίλι) (σε μετάκληση από τη Γεωργία), με την συμμετοχή της Χορωδίας Γεωργιανών Συλλόγων «Ο Καύκασος» μαέστρος Mamuca Imadge και η σοπράνο Μαρία Κωστράκη (σε μετάκληση από τη Γερμανία), και οι δεξιοτέχνες πιανίστες Αχιλλέας Ουάστωρ και Στάθης Σούλης, με κείμενα του Γιώργου Δαμιανού υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Ηλία Μαλανδρή και θα παρουσιαστούν επιλεγμένες δημιουργίες των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών και ποιητών.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 8:30μ.μ.

