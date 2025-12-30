Μέχρι το 2029 θα έχει την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ο συνθέτης Γιώργος Κουμεντάκης, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση της θητείας του, για τέταρτη συνεχόμενη τριετία.

Η νέα, τέταρτη, θητεία, που θα διαρκέσει από τις 13/1/2026 έως τις 12/1/2029, κάνει τον κ. Κουμεντάκη τον πρώτο Καλλιτεχνικό Διευθυντή στην 85χρονη ιστορία της Λυρικής στον οποίο ανατίθεται τέταρτη συνεχόμενη θητεία.

Σημειώνεται, ότι ο κ. Κουμεντάκης ανέλαβε την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της ΕΛΣ το 2017 και με την, από 18/12/2025, απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ανανεώθηκε η θητεία του ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο κ. Κουμεντάκης, στη σχετική του δήλωση, έκανε λόγο για «εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη».

«Όταν ανέλαβα την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της ΕΛΣ το 2017, ανοίγονταν μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις αλλά και σπάνιες ευκαιρίες για το μοναδικό λυρικό θέατρο της Ελλάδας, το οποίο μόλις είχε μπει στη νέα εποχή του με τη μετεγκατάστασή του στο ΚΠΙΣΝ», ανέφερε και πρόσθεσε: «Σήμερα, εννέα χρόνια αργότερα, αισθάνομαι υπερήφανος για όλα όσα επιτύχαμε με σκληρή δουλειά, ομαδικό πνεύμα, αφοσίωση, στοχοπροσήλωση: για τα δεκάδες νέα έργα που συνέθεσαν Έλληνες συνθέτες μετά από ανάθεση της ΕΛΣ, για τις νέες παραγωγές που παρουσιάσαμε, για τη μεγάλη ανάπτυξη του κοινού μας, για την αναγνωρισιμότητα της καλλιτεχνικής μας ταυτότητας στο εξωτερικό, για τις συμπαραγωγές και συνεργασίες με ευρωπαϊκά και αμερικανικά λυρικά θέατρα, για τις περιοδείες των έργων μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία, Αμερική, για τη μετάδοση δεκάδων παραστάσεών μας σε όλο τον κόσμο μέσω της GNO TV, για τη σπουδαία ανάπτυξη της Εναλλακτικής μας Σκηνής, για το μοναδικό αποτύπωμα που άφησαν τα εκατοντάδες εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματά μας σε όλη την Ελλάδα, για τους νέους καλλιτέχνες που στηρίξαμε, για τα διαδικτυακά μας φεστιβάλ, για τα τρία Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, αλλά και για τη μεγάλης κλίμακας διοργάνωση του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”, επί πέντε συνεχόμενα χρόνια».

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ σημείωσε ότι με τη νέα χρονιά ανοίγονται νέα δεδομένα, τόνισε, ωστόσο, ότι: «με τη σταθερή, διαχρονική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και προσωπικά της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αισθανόμαστε ότι ο Οργανισμός μας προχωράει προς το μέλλον με ασφάλεια και σταθερότητα».

Πρόσθεσε, δε, ότι με τη στήριξη των δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την εμπιστοσύνη του ίδιου του Προέδρου του Ανδρέα Δρακόπουλου, η Λυρική έχει την ευκαιρία να εξελίξει την καλλιτεχνική της ταυτότητα, ενώ η στήριξη των ιδιωτών χορηγών διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παραγωγών.

Κλείνοντας, ο κ. Κουμεντάκης ευχαρίστησε για την στήριξη την ομάδα των συνεργατών του, το σύνολο του καλλιτεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον Πρόεδρο της ΕΛΣ, Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στο κοινό των Ελλήνων και ξένων θεατών που επιβραβεύει και κρίνει το έργο της Λυρικής.

