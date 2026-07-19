Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει με μια ξεχωριστή δισκογραφική συνάντηση, δίνοντας φωνή σε ένα ανέκδοτο έργο του Άλκη Αλκαίου. Μαζί με τον Δημήτρη Μπάκουλη ερμηνεύουν το νέο τραγούδι «Οι Άγγελοι των Πρωινών», σε μουσική του Δημήτρη Καρρά, ένα έργο που έρχεται να φωτίσει με συγκίνηση και διαχρονικότητα τον ποιητικό κόσμο του μεγάλου δημιουργού.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν γράφονται για να ακολουθήσουν την εποχή τους. Γράφονται για να τη διασχίσουν.

Μετά το επιτυχημένο single «Το Βαλς των Ονείρων», το δεύτερο τραγούδι από την ολοκληρωμένη δουλειά με τους αδημοσίευτους στίχους του ποιητή Άλκη Αλκαίου σε μουσική του Δημήτρη Καρρά, έχει τον τίτλο «Οι Άγγελοι των Πρωινών».

Ο Γιάννης Χαρούλης συμπράττει με τον Δημήτρη Μπάκουλη και, μέσα από τους στίχους του Αλκαίου, τραγουδούν μαζί πως «Είναι αργά για προσευχές και είναι νωρίς για κλάματα», υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει πάντα χρόνος για το θαύμα, αρκεί να το αναζητήσουμε. Ο ίδιος ο Άλκης Αλκαίος, στο χειρόγραφό του και κάτω από τον τίτλο του τραγουδιού, δανείζεται τα λόγια του Μπομπ Ντύλαν: «Άκου εκείνο το μοναχικό σφύριγμα, ακούγεται πολύ καλό για να κλάψεις…».

Οι «Άγγελοι των Πρωινών», ένα ανέκδοτο έργο του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού Άλκη Αλκαίου, αποκτούν σήμερα τη δική τους μουσική και φωνή.

Ο συνθέτης Δημήτρης Καρράς μελοποιεί τους στίχους του Αλκαίου με απόλυτο σεβασμό στην ποιητική τους δύναμη. Ο Γιάννης Χαρούλης συναντά για πρώτη φορά δισκογραφικά τον Δημήτρη Μπάκουλη, σε μια βαθιά συγκινητική ερμηνευτική σύμπραξη.

Με λόγο που παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος, ο Άλκης Αλκαίος μιλά για την απώλεια, τη μοναξιά, την ανθρώπινη μνήμη και τη σιωπή των ανθρώπων που φεύγουν αφήνοντας πίσω τους φως. Η μουσική ακολουθεί τον ποιητικό του κόσμο με διακριτικότητα και ένταση, δημιουργώντας ένα τραγούδι που συγκινεί.

Το χειρόγραφο του Άλκη Αλκαίου

Το τραγούδι κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music.

Credits

Ερμηνεία: Γιάννης Χαρούλης – Δημήτρης Μπάκουλης

Στίχοι: Άλκης Αλκαίος

Μουσική: Δημήτρης Καρράς

Ενορχήστρωση – Πιάνο: Άρης Κονιδάρης

Νέι – Κλαρίνο: Μάκης Αριστόπουλος

Κιθάρες: Χρήστος & Μιχάλης Ατσάλης

Τύμπανα: Ορφέας Σιέρρας

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Ηχογράφηση: Κώστας Κυριακίδης

Μίξη: Βασίλης Φαλάρας

Mastering: Studio Pazl

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Καρράς για το Όγδοο

Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη Λιάρο και την Άννα Κασιμάτη.

Στίχοι «Οι άγγελοι των πρωινών»

Πέρασε ο καιρός που έφυγες από σένα κι από μένα

μ’ απ’ τον ίσκιο σου δεν ξέφυγες κι όσα έχεις χρεωμένα

Τώρα αλλάζουμε μηνύματα τις νυχτιές σε μια οθόνη

καίνε άγγελοι τον ύπνο μας με φτερούγες από χιόνι

Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα

Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα

Πέρασε καιρός που έφυγα απ’ της μοναξιάς το σπίτι

να βρω πόσοι αιώνες κάνουνε έναν πόντο σταλαγμίτη

Θα με βρεις μες το χαμόγελο του χαμένου που μαθαίνει

πως οι άνθρωποι ομορφαίνουνε όταν φεύγουν δακρυσμένοι