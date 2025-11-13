Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, στην επετειακή του σεζόν για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά.

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς, μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία του «Οιδίποδα», επιστρέφει από τις 23 Ιανουαρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με τον Τσεχοφικό «Ιβάνοφ» και ένα εξαιρετικό σύνολο συντελεστών και ηθοποιών.

Ώρα «Ιβάνοφ!» Ώρα Τσέχοφ. Ώρα στοχασμού. Αλλά και ώρα για γέλιο. Και για δάκρυ. Για τραγούδι και χορό και ξεφάντωμα, για φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα. Αλλά και για ένα απροσδόκητο τέλος.

Ώρα Ιβάνοφ (χωρίς εισαγωγικά). Του 35άρη που ξεκίνησε με τα μεγαλύτερα όνειρα για τη ζωή αλλά μόλις πέρασε την καμπή των 30 ξέχασε να ζει, του άφθαρτου ιδεολόγου που έχασε τα ιδανικά του, του κάποτε οικονομικά ανεξάρτητου που πια δεν έχει μία στην τράπεζα, του τυχοδιώκτη γυναικοκατακτητή που παντρεύτηκε από κεραυνοβόλο έρωτα αλλά τώρα βουλιάζει στο τέλμα της απάθειας, του φιλόδοξου οραματιστή που απέτυχε παταγωδώς να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των άλλων αλλά και του εαυτού του. Του νέου που μπήκε ορμητικά στη ζωή, σπούδασε, χόρτασε έρωτα, ξόδεψε ό,τι είχε και δεν είχε, και τώρα στέκεται στη μέση του δρόμου άδειος κι έρημος και κοιτάζει τους άλλους να τον χλευάζουν. Τους άλλους που στην πραγματικότητα είναι μόνο παραμορφωτικοί καθρέφτες εκείνου. Τους άλλους που -συμβιβασμένοι με την δική τους αποτυχία- ντύθηκαν με φανταχτερά κορακίσια ρούχα, τραγούδησαν χορωδιακά τα πιο κακόηχα «κρα» προς τιμήν του, ρούφηξαν το αίμα του μέχρι ρανίδας και τώρα γλεντάνε πάνω από το πτώμα του.

Ο 35χρονος όμως έχει συλλάβει ένα αριστοτεχνικό σχέδιο για να αντεπιτεθεί στη συμμορία των κοράκων και να ξεφύγει μια για πάντα από τον βούρκο που τον περιβάλλει. Θα καταφέρει να τους κλείσει τα στόματα; Θα πετύχει την αδιανόητη ανατροπή;

Ώρα «Ιβάνοφ!». Η ώρα της εποχής μας.

Μια σημαντική ομάδα ηθοποιών του θρυλικού Θεάτρου Αμόρε (Ξάφης, Νταλιάνης, Σκουλά, Χατζόπουλος) εμπλουτίζεται με τη δυναμική της νεότερης γενιάς (Καζάζου, Τσιλίκα, Φραγκούλης, Λυπηρίδου, Δόβρης, Χανακούλας, Βογιατζής) και συναντά τον ανελέητο ροκά Blaine Reininger στην πιο συναρπαστική παράσταση της σεζόν.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Blaine Reininger

Κίνηση: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Σχεδιασμός Video – Trailer: Παντελής Μάκκας

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Δέσποινα Λάρδη

Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Παπακωνσταντίνου

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Πολίτη

Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Βοηθός σχεδιάστριας φωτισμών: Παυλίνα Παπαδάκη

Γραφιστικά: Αντώνης Γλυκός

Επικοινωνία παράστασης: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Διεύθυνση Επικοινωνίας Παράστασης &SocialMedia: ConstantlyProductions

Πρωταγωνιστούν:

Αργύρης Ξάφης

Γιάννης Νταλιάνης

Μαρία Σκουλά

Νίκος Χατζόπουλος

Κατερίνα Λυπηρίδου

Αλεξάνδρα Καζάζου

Πηνελόπη Τσιλίκα

Χάρης Φραγκούλης

Θανάσης Δόβρης

Νικόλας Χανακούλας

Ευάγγελος Βογιατζής

και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

Συμπαραγωγή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ &THEATRICALECOSYSTEMS

Συντονισμός Παραγωγής: InSceneProductions

H Προπώληση έχει ξεκινήσει

Αγορά Εισιτηρίων: www.more.com/gr-el/tickets/theater/ivanof

καθώς και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (τηλέφωνο: 210 4143310) και σε όλα τα καταστήματα Public

Τιμές Εισιτηρίων:

Διακεκριμένη: 35€

Α’ Ζώνη: 30€ Κανονικό (25€ Μειωμένο/ Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών)

Β’ Ζώνη: 25€ Κανονικό (20€ Μειωμένο/ Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών)

Γ’ Ζώνη: (Χωρίς αρίθμηση/Γ’ εξώστης &μειωμένης ορατότητας): 15€ Κανονικό (10€ Μειωμένο/

Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών)

*Στις παραστάσεις της Πέμπτης και της απογευματινής του Σαββάτου, τα εισιτήρια σε όλες τις ζώνες διατίθενται στις τιμές των μειωμένων εισιτηρίων.

**Για ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 εισιτηρίων ισχύουν προσφορές και εκπτώσεις, για τις οποίες επικοινωνείτε με τα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά:

Τέταρτη 19.00

Πέμπτη 20.30

Παρασκευή 20.30

Σάββατο 18.00 και 21.00

Κυριακή 19.00

Από τις 23 Ιανουαρίου μέχρι τις 5 Απριλίου 2026